Galatasaray yönetiminden Arda Turan kararı!

Başkanlık koltuğuna Burak Elmas’ın oturmasıyla, Galatasaray’ın teknik direktörü de belli oldu. Mazbata törenine kadar zaman kaybetmeye niyetlerinin olmadığını açıklayan Burak Elmas, "Hocamızla görüştük, yarın (pazartesi) sabah takımın başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız." ifadeleriyle bu gelişmeyi duyurdu.

ARDA TURAN KARARI VERİLDİ

Sarı-kırmızılı yönetim Arda Turan konusunda da kararını verdi.Ajansspor'da yer alan habere göre; sözleşmesi sona eren kaptan Arda Turan'la yeni mukavele yapılacak. Burak Elmas yönetimi Arda ile uzun vadede çalışmak istiyor. Arda'nın futbol hayatını tamamladıktan sonra Florya'da Galatasaray'a hizmet etmeye devam etmesi planlanıyor.



