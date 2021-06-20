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Galatasaray yönetiminden Arda Turan kararı!

20.06.2021 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nefes nefese geçen başkanlık yarışında kazanan Burak Elmas oldu. İlk 27 sandıkta yarıştaki rakibi Eşref Hamamcıoğlu’nun ardından gelen Elmas, önce 8 fark öne geçti, seçimin sonunda da 1541 oy alarak koltuğa oturdu. Hamamcıoğlu ise 1500’de kaldı. Galatasaray'da teknik direktör konusu ise netlik kazandı. Yönetim, Arda Turan konusunda da kararını verdi. İşte sıcak gelişmeler...

Galatasaray yönetiminden Arda Turan kararı!

Başkanlık koltuğuna Burak Elmas’ın oturmasıyla, Galatasaray’ın teknik direktörü de belli oldu. Mazbata törenine kadar zaman kaybetmeye niyetlerinin olmadığını açıklayan Burak Elmas, "Hocamızla görüştük, yarın (pazartesi) sabah takımın başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız." ifadeleriyle bu gelişmeyi duyurdu.

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ARDA TURAN KARARI VERİLDİ

Sarı-kırmızılı yönetim Arda Turan konusunda da kararını verdi.Ajansspor'da yer alan habere göre; sözleşmesi sona eren kaptan Arda Turan'la yeni mukavele yapılacak. Burak Elmas yönetimi Arda ile uzun vadede çalışmak istiyor. Arda'nın futbol hayatını tamamladıktan sonra Florya'da Galatasaray'a hizmet etmeye devam etmesi planlanıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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