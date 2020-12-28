Galatasaray yönetiminden Belhanda'nın yeni sözleşme talebine şok tavır

Sarı kırmızılılarda sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve kariyerine Galatasaray’da devam etmek istediğini belirten Belhanda’nın, menajeri ile birlikte kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile bir araya geldiği ortaya çıktı.

“YENİ SÖZLEŞME İMZALAMAK İSTİYORUM”

Bu görüşmeyi ise talep eden ise sarı kırmızılılarla yeni mukavele imzalamak isteyen Belhanda cephesi oldu. Menajeri D’avilla’nın da İstanbul’a gelmesi ile birlikte perşembe günü gerçekleşen zirvede Belhanda, başkan Cengiz ve Albayrak’a, Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamak istediğini belirtti.

1 MİLYON EUROLUK İNDİRİM

Sezon başında Galatasaray yönetiminin ‘pandemi’ nedeniyle talep ettiği indirime olumsuz yanıt veren Belhanda ve menajeri yeni kontrat için bu kez bizzat kendileri ‘fiyat’ düşürdü. Şu anda Galatasaray’dan 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret alan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Belhanda’nın menajeri yeni kontrat için ‘1 milyon Euro’luk’ indirime gitti.

“İSTANBUL’DA EV ALDIM, KALMAK İSTİYORUM”

Ayrıca Faslı oyuncunun İstanbul’dan ev aldığını belirterek “Galatasaray’da mutluyum ve burada kalmak istiyorum. Buradan ev aldım ve ailemle İstanbul’da yaşamak istiyorum” dediği ifade edildi.