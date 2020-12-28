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Galatasaray yönetiminden Belhanda'nın yeni sözleşme talebine şok tavır

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.12.2020 10:00 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın tartışılan futbolcusu Younes Belhanda, menajeriyle birlikte Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'la bir araya geldi. Yeni sözleşme imzalamak istediğini yönetime bildiren Faslı futbolcu, 3.35 milyon euroluk maaşında da 1 milyon euro indirime gideceğini dile getirdi ancak yönetim bu talebe son derece soğuk bakarken oyuncuya cevap dahi verilmedi.

Galatasaray yönetiminden Belhanda'nın yeni sözleşme talebine şok tavır

Sarı kırmızılılarda sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve kariyerine Galatasaray’da devam etmek istediğini belirten Belhanda’nın, menajeri ile birlikte kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile bir araya geldiği ortaya çıktı.

“YENİ SÖZLEŞME İMZALAMAK İSTİYORUM”

Bu görüşmeyi ise talep eden ise sarı kırmızılılarla yeni mukavele imzalamak isteyen Belhanda cephesi oldu. Menajeri D’avilla’nın da İstanbul’a gelmesi ile birlikte perşembe günü gerçekleşen zirvede Belhanda, başkan Cengiz ve Albayrak’a, Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamak istediğini belirtti.

1 MİLYON EUROLUK İNDİRİM

Sezon başında Galatasaray yönetiminin ‘pandemi’ nedeniyle talep ettiği indirime olumsuz yanıt veren Belhanda ve menajeri yeni kontrat için bu kez bizzat kendileri ‘fiyat’ düşürdü. Şu anda Galatasaray’dan 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret alan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Belhanda’nın menajeri yeni kontrat için ‘1 milyon Euro’luk’ indirime gitti.

“İSTANBUL’DA EV ALDIM, KALMAK İSTİYORUM”

Ayrıca Faslı oyuncunun İstanbul’dan ev aldığını belirterek “Galatasaray’da mutluyum ve burada kalmak istiyorum. Buradan ev aldım ve ailemle İstanbul’da yaşamak istiyorum” dediği ifade edildi.

YÖNETİM YANIT DAHİ VERMEDİ

2.3 milyon Euro isteyen ve yüzde 30 indirim yaptığı garanti ücretinin kabul edilmesi halinde imzaları atmaya hazır olduğunu belirten Belhanda ve menajeri bu görüşmede istediği yanıtı alamadı. Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, futbolcu cephesinden talep edilen bu rakama son derece soğuk baktı. İmza attığı vukuatlar ile maliyet-performans kriterinde yönetimi tatmin edemeyen Belhanda’nın bu talebine sarı kırmızılılar yanıt dahi vermedi.

TERİM DE YÖNETİMLE AYNI GÖRÜŞTE OLURSA…

Eğer Fatih Terim de yönetim ile aynı görüşte olursa Faslı oyuncu, en geç sezon sonunda Galatasaray’a veda edecek. (Akşam)

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