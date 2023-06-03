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Galatasaray yönetiminden ilk hamle geldi! Icardi ile ilk görüşme yapıldı isteği herkesi şaşırttı

03.06.2023 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da kazanılan 23. şampiyonlukta attığı gollerle büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin sezonun tamamlanmasıyla birlikte sözleşmesi sona eriyor. Arjantinli yıldızın yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmazken yönetimden konuyla alakalı ilk hamle geldi. İşte detaylar...

Galatasaray yönetiminden ilk hamle geldi! Icardi ile ilk görüşme yapıldı isteği herkesi şaşırttı
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kazanılan bu başarıda en büyük pay sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadroya katılan Mauro Icardi'nin olmuştu.

WANDA NARA PAYLAŞIMIYLA KORKUTTU

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Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 21 gol 7 asist kaydeden Arjantinli yıldızın bonservisinin alınması için taraftar yönetime büyük bir baskı yaparken, yıldız oyuncunun eşi Wanda Nara geçtğimiz gün yaptığı paylaşımla taraftarları üzmüştü. Nara veda gibi paylaşımında "Mauro'yu İstanbul'da hayal ettiğim ilk günden beri bu kupayı kaldıracağını biliyordum. İstanbul'a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro'yu ikna etmek için Paris'teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız." ifadelerini kullanmıştı.

GÖRÜŞME YAPILDI

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Wanda Nara'nın bu paylaşımı 'Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor mu?' sorularını beraberinde getirirken Arjantinli yıldız ile Galatasaray yönetiminin bir görüşme yaptığı öğrenildi.

TALEBİNİ İLETTİ

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Sabah'ın haberine göre; Icardi ile görüşmelere başlayan Galarasaylı kurmaylar yıldız oyuncuyu henüz ikna edemedi. Yapılan görüşmede Icardi'nin "Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir takımda oynamak isterim. Yeni sezonla ilgili projenizi merak ediyorum'' dediği iddia edildi.

"GALATASARAY ŞANSI VAR"

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Icardi'nin menajeri Gardi ise yaptığı açıklamada "Galatasaray'ın Icardi'yi takımda tutma şansı var. Icardi, İstanbul'da mutlu ve milyonlar ona aşık. Ancak elbette pazarlık yapmamız gerekiyor. Muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta içinde resmi görüşmeler başlayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

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