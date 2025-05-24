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Galatasaray yönetiminden Okan Buruk kararı! Avrupa'dan birçok talibi vardı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ı 3 yıl üst üste şampiyon yapma başarısı gösteren Okan Buruk konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Avrupa'dan talipleri olan tecrübeli çalıştırıcı için sarı-kırmızılı yönetim sezon bitmeden düğmeye bastı ve bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray yönetiminden Okan Buruk kararı! Avrupa'dan birçok talibi vardı...
Emre Şen

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi, şampiyon teknik direktör Okan Buruk'un maaşına zam yapma kararı aldı. Takımı 3 yıl üst üste şampiyon yapma başarısı gösteren Okan Buruk'a belirgin bir zam yapılacak.

YENİ MAAŞI 4,5 MİLYON EURO OLACAK

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Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un maaşına yüzde 50'lik bir iyileştirme yapma kararı aldı. Tecrübeli teknik adamın yeni sezondaki maaşı 4,5 milyon Euro'ya yükseltilecek.

SÖZLEŞMESİ DE UZATILIYOR

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Maaşına yapılan zammın yanında sözleşmesini de 2 yıl uzatacak Galatasaray yönetimi, bu anlaşmayı kısa süre içinde resmen duyuracak. Galatasaray'ın başına geçtiği Temmuz 2022'den beri 148 maça çıkan Okan Buruk, 108 galibiyet, 22 beraberlik ve 18 mağlubiyet ile 2.34 puan ortalaması yakaladı. Buruk, bu sezon ise 53 maçta 35 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 2.21 puan ortalaması tutturdu.

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