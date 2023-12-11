Galatasaray yönetiminden şaşırtan karar! Sarı-kırmızılılar Kopenhag maçı için rekor prim hazırladı

Galatasaray'a tüm gözler yarın oynanacak Kopenhag maçına çevrildi. Tüm planlarını gruptan çıkmak üzerine yapan sarı-kırmızılılarda yönetim harekete geçti.

ŞU ANA KADAR 31 MİLYON EURO KAZANDI

Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 31 milyon euro kazanan Galatasaray, Kopenhag'ı mağlup etmesi durumunda 2.8 milyon euro daha kazanacak. Bunun yanında gruptan çıktığı için de ekstra 9.6 milyon euro alacak sarı-kırmızılıların kasası dolup taşacak.

REKOR PRİM KARARI

Bu sezon en fazla primi Manchester United deplasmanından alınan zaferde veren Galatasaray yönetimi oyunculara 150'şer bin tl ödemişti. Kopenhag galibiyeti için 300 bin tl hazırlayan sarı-kırmızılılar oyuncularını bir hayli motive etti.





