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Galatasaray yönetiminden şaşırtan karar! Sarı-kırmızılılar Kopenhag maçı için rekor prim hazırladı

11.12.2023 09:48 | Son Güncelleme:
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Galatasaray yönetiminin tek hedefi Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkabilmek. Bu sebeple Kopenhag maçı için rekor prim hazırlığına giren Dursun Özbek ve kurmayları, en az 300 bin TL prim vermeyi planlıyor.

Galatasaray yönetiminden şaşırtan karar! Sarı-kırmızılılar Kopenhag maçı için rekor prim hazırladı

Galatasaray'a tüm gözler yarın oynanacak Kopenhag maçına çevrildi. Tüm planlarını gruptan çıkmak üzerine yapan sarı-kırmızılılarda yönetim harekete geçti.

ŞU ANA KADAR 31 MİLYON EURO KAZANDI

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Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 31 milyon euro kazanan Galatasaray, Kopenhag'ı mağlup etmesi durumunda 2.8 milyon euro daha kazanacak. Bunun yanında gruptan çıktığı için de ekstra 9.6 milyon euro alacak sarı-kırmızılıların kasası dolup taşacak.

REKOR PRİM KARARI

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Bu sezon en fazla primi Manchester United deplasmanından alınan zaferde veren Galatasaray yönetimi oyunculara 150'şer bin tl ödemişti. Kopenhag galibiyeti için 300 bin tl hazırlayan sarı-kırmızılılar oyuncularını bir hayli motive etti.

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