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Galatasaray Yunus Akgün'ü Adana Demirspor'a kiraladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.09.2020 13:21 | Son Güncelleme

Galatasaray, Yunus Akgün'ün sezon sonuna kadar Adana Demirspor'a kiralandığını açıkladı.

Galatasaray Yunus Akgün'ü Adana Demirspor'a kiraladı

Galatasaray Kulübü, Yunus Akgün'ün sezon sonuna kadar Adana Demirspor'a kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün geçici transferi konusunda Adana Demirspor Kulübü ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır" denildi.

(AA)

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