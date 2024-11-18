Galatasaray Yunus Akgün'ün fiyatını belirledi! O parayı veren Yunus'u alır...

Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica'ya transferi sonrası forma süresi artan ve gösterdiği performansla ilk 11'in vazgeçilmez ismi olan Yunus Akgün, çıktığı 16 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırırken 2 de gol pası verdi.
Özellikle Avrupa Ligi’nde Tottenham ile oynanan karşılaşmada herkesi kendine hayran bırakan Yunus’un talipleri artarken 24 yaşındaki oyuncu için ciddi tekliflerin olduğu ancak sarı-kırmızılıların astronomik bir rakam gelmediği sürece genç oyuncuyu kesinlikle göndermeyi düşünmediği öğrenildi.
Bu anlamda Galatasaray Yönetimi, 20 milyon Euro altındaki herhangi bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor.
Galatasaray'ın maaşını iyileştirip yeni sözleşme imzalamayı da düşündüğü milli futbolcunun sarı-kırmızılılar ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.