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Galatasaray Yunus Akgün'ün fiyatını belirledi! O parayı veren Yunus'u alır...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.11.2024 11:04
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Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılmasının ardından yakaladığı ilk 11 şansını oldukça iyi kullanan Yunus Akgün performansıyla dev kulüplerin radarına girerken Sarı-Kırmızılı yönetim milli yıldızın fiyatını belirledi. İşte detaylar...

Galatasaray Yunus Akgün'ün fiyatını belirledi! O parayı veren Yunus'u alır...
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica'ya transferi sonrası forma süresi artan ve gösterdiği performansla ilk 11'in vazgeçilmez ismi olan Yunus Akgün, çıktığı 16 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırırken 2 de gol pası verdi.

CİDDİ TEKLİFLER VAR

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Özellikle Avrupa Ligi’nde Tottenham ile oynanan karşılaşmada herkesi kendine hayran bırakan Yunus’un talipleri artarken 24 yaşındaki oyuncu için ciddi tekliflerin olduğu ancak sarı-kırmızılıların astronomik bir rakam gelmediği sürece genç oyuncuyu kesinlikle göndermeyi düşünmediği öğrenildi.

EN AZ 20 MİLYON EURO

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Bu anlamda Galatasaray Yönetimi, 20 milyon Euro altındaki herhangi bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

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Galatasaray'ın maaşını iyileştirip yeni sözleşme imzalamayı da düşündüğü milli futbolcunun sarı-kırmızılılar ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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