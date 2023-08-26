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Galatasaray, Yunus Akgün’ün Leicester City'ye kiralandığını açıkladı! Milli oyuncunun satın alma opsiyonu ve forma numarası da belli oldu

26.08.2023 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, 23 yaşındaki golcü oyuncu Yunus Akgün’ün Leicester City’ye transfer olduğunu açıkladı. Şartlara bağlı olarak satın alma opsiyonu bulunan Yunus Akgün, Leicester City'de 29 numaralı formayı terletecek.

Galatasaray, Yunus Akgün’ün Leicester City'ye kiralandığını açıkladı! Milli oyuncunun satın alma opsiyonu ve forma numarası da belli oldu
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Yunus Akgün'ün Leicester City'ye zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

500 BİN EURO KİRALAMA BEDELİ

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Yapılan anlaşmaya göre Leicester City, Galatasaray'a 500 bin euro kiralama bedeli ödeyecek.

9 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU VAR

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Galatasaray ile Leicester City arasında yapılan sözleşmenin şartlarına bağlı olarak Yunus Akgün'ün satın alma bedeli 9 milyon euro olduğu açıklandı. Ayrıca, Leicester City'ye futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli kârının %15'i Galatasaray'a ödenecek.

FORMA NUMARASINI SEÇTİ

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Leicester City'ye transfer olan Yunus Akgün, İngiliz ekibinde 29 numaralı formayı terletecek. Leicester City, geçtiğimiz yıl Premier Lig'den bir alt lige düşmüştü. Bir alt ligde sezona fırtına gibi başlayan İngiliz ekibi, ilk 3 maçta 3 galibiyet alarak 1. sırada yer alıyor.

"BURADA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

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Yunus Akgün, "Burada olmaktan gurur duyuyorum. Sahaya çıkacağım ve taraftarlarla buluşacağım için çok heyecanlıyım. Buraya geldiğimde kulüp ve personel tarafından karşılandım, hepsi dostça davrandı. Doğru kararı verdiğim için çok mutluyum. Özellikle Türkiye'den tüm oyuncuların hayali Avrupa'da oynamaktır ve bu benim ilk deneyimim. Kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım ve harika bir sezon geçirmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.

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