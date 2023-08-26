Galatasaray, Yunus Akgün’ün Leicester City'ye kiralandığını açıkladı! Milli oyuncunun satın alma opsiyonu ve forma numarası da belli oldu

Galatasaray, Yunus Akgün'ün Leicester City'ye zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

500 BİN EURO KİRALAMA BEDELİ

Yapılan anlaşmaya göre Leicester City, Galatasaray'a 500 bin euro kiralama bedeli ödeyecek.

9 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Galatasaray ile Leicester City arasında yapılan sözleşmenin şartlarına bağlı olarak Yunus Akgün'ün satın alma bedeli 9 milyon euro olduğu açıklandı. Ayrıca, Leicester City'ye futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli kârının %15'i Galatasaray'a ödenecek.

FORMA NUMARASINI SEÇTİ

Leicester City'ye transfer olan Yunus Akgün, İngiliz ekibinde 29 numaralı formayı terletecek. Leicester City, geçtiğimiz yıl Premier Lig'den bir alt lige düşmüştü. Bir alt ligde sezona fırtına gibi başlayan İngiliz ekibi, ilk 3 maçta 3 galibiyet alarak 1. sırada yer alıyor.

"BURADA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Yunus Akgün, "Burada olmaktan gurur duyuyorum. Sahaya çıkacağım ve taraftarlarla buluşacağım için çok heyecanlıyım. Buraya geldiğimde kulüp ve personel tarafından karşılandım, hepsi dostça davrandı. Doğru kararı verdiğim için çok mutluyum. Özellikle Türkiye'den tüm oyuncuların hayali Avrupa'da oynamaktır ve bu benim ilk deneyimim. Kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım ve harika bir sezon geçirmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.

