Galatasaray, Yusuf Demir transferi yüzünden ceza ödedi iddiası!

2022/2023 sezonu öncesi takıma katılan Yusuf Demir, yabancı sınırı sebebiyle Okan Buruk tarafından bir türlü tercih edilemedi. Sarı-kırmızılıların Yusuf Demir'in eski takımı Rapid Wien'e ceza ödediği iddia edildi.

ÖDEMELER GECİKTİ

Avusturya'da yayın yapan Kurier'de yer alan habere göre, Galatasaray Rapid Wien'e ceza ödedi. Yusuf Demir transferi için yapılan ödeme planına uymadığı ifade edilen Galatasaray'ın taksitleri geciktirdiği yazıldı.

100 BİN EURO CEZA

Bu gecikmenin ardından Galatasaray'ın 100 bin euro daha fazla ödeme yapıp konuyu kapattığı ve ödemelere devam ettiği iddia edildi.



