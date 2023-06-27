SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray, Yusuf Demir transferi yüzünden ceza ödedi iddiası!

Galatasaray, Yusuf Demir transferi yüzünden ceza ödedi iddiası!

27.06.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın geçtiğimiz yıl transfer ettiği Yusuf Demir hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. 20 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın Rapid Wien kulübüne ceza ödediği iddia edildi.

Yusuf Demir

Yusuf Demir

AVU Avusturya
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

2022/2023 sezonu öncesi takıma katılan Yusuf Demir, yabancı sınırı sebebiyle Okan Buruk tarafından bir türlü tercih edilemedi. Sarı-kırmızılıların Yusuf Demir'in eski takımı Rapid Wien'e ceza ödediği iddia edildi.

ÖDEMELER GECİKTİ

11122022080455_9c977860e8ec7e136a502803b152bd4a

Avusturya'da yayın yapan Kurier'de yer alan habere göre, Galatasaray Rapid Wien'e ceza ödedi. Yusuf Demir transferi için yapılan ödeme planına uymadığı ifade edilen Galatasaray'ın taksitleri geciktirdiği yazıldı.

100 BİN EURO CEZA

thumbs_b_c_e5c23ba8204364111de7d2baba20ce2f

Bu gecikmenin ardından Galatasaray'ın 100 bin euro daha fazla ödeme yapıp konuyu kapattığı ve ödemelere devam ettiği iddia edildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okan Buruk istedi, Galatasaray alıyor!Okan Buruk istedi, Galatasaray alıyor!
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması geldi!Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması geldi!
Miha Zajc'ın temsilcisinden açıklama geldi!Miha Zajc'ın temsilcisinden açıklama geldi!
Anahtar Kelimeler:
Yusuf Demir galatasaray takım yaşında sezon buruk kulübün

En Çok Okunan Haberler

Lüks villası, 8.5 milyon lira değerinde arabası var! Polis olduğu ortaya çıktı kimse inanamadı…

Lüks villası, 8.5 milyon lira değerinde arabası var! Polis olduğu ortaya çıktı kimse inanamadı…

Acılı bekleyiş mutlu sonla bitti! Çocukları bulunan aile gözyaşlarına boğuldu

Acılı bekleyiş mutlu sonla bitti! Çocukları bulunan aile gözyaşlarına boğuldu

Icardi'nin yeni adresi çok büyük ihtimalle belli oldu...

Icardi'nin yeni adresi çok büyük ihtimalle belli oldu...

İrfan Can Kahveci'nin anlaşma aşamasına geldiği takım çok tanıdık...

İrfan Can Kahveci'nin anlaşma aşamasına geldiği takım çok tanıdık...

Arda Güler transferinde tek engel babası! İstediği komisyon şaşırttı

Arda Güler transferinde tek engel babası! İstediği komisyon şaşırttı

Arda Güler transferi için Fatih Terim'e telefon geldi!

Arda Güler transferi için Fatih Terim'e telefon geldi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her satırı korkunç! Yeni doğan bebeğinin kafatasını ayağıyla ezip boğdu

Her satırı korkunç! Yeni doğan bebeğinin kafatasını ayağıyla ezip boğdu

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

İddialı dekoltesine "Acil silikon taktır" yazılınca...

İddialı dekoltesine "Acil silikon taktır" yazılınca...

Öğretmen ve öğrenci arasındaki yasak aşk ifşa edildi

Öğretmen ve öğrenci arasındaki yasak aşk ifşa edildi

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.