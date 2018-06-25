Galatasaray, Yuto Nagatomo transferinde sona geldi

Teknik direktör Fatih Terim’in isteği doğrultusunda geçen sezon İnter’den kiralanan Yuto Nagatomo’yla yola devam kararı alan Galatasaray, Japon futbolcunun bonservisi için girişimlere başlamıştı. İtalya Serie A ekibiyle tecrübeli sol bek için uzun süredir bonservis pazarlığı içinde bulunan Galatasaray Yönetimi, sonunda istediği sonuca ulaştı.

Cimbom geçtiğimiz günlerde İnter’le yıldız futbolcu için 3 milyon Euro’ya el sıkıştı. 31 yaşındaki oyuncuyla da her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray’ın, deneyimli ismi yakın zaman içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

Yuto Nagatomo, geçen sezon Galatasaray formasıyla 15 Süper Lig mücadelesine çıkıp 3 asistlik performans sergilemişti.

Planları belli...

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirmesi beklenen ilk isim olan Yuto Nagatomo, Japonya formasıyla H Grubu’nda; Kolombiya, Senegal ve Polonya’yla mücadele ediyor. Ülkesiyle turnuvaya 2-1’lik Kolombiya galibiyetiyle başlayan Nagatomo, Japonya’yla birlikte üst tur planları yapıyor.

(FANATİK)





