Son dakika: Galatasaray, Wilfried Zaha'yı resmen açıkladı! İşte yıldız ismin maliyeti...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin uzun süre görüştüğü Wilfried Zaha ile anlaşma sağlayan ve oyuncuyu İstanbul'a getiren sarı - kırmızılılar, transferi resmen açıkladı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray, Fildişili yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı - kırmızılılar, oyuncunun maliyetini de açıkladı.

MALİYETİ AÇIKLANDI

Sözleşme: 3 yıl

İmza parası: 2.330.000 euro

Maaş: 4.350.000 euro

"DROGBA, BURAYA GELİP GÖRMEMİ SÖYLEDİ"

Wilfried Zaha: "Muhteşem bir karşılama oldu. Birçok taraftarımız oradaydı. Ne kadar büyük bir takım olduğunu görmüş oldum. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynama fırsatı bulacağım. Elimden geleni yapacağım. Gelmeden önce Drogba ve Aanholt gibi birçok arkadaşımla konuştum. Drogba buraya gelip görmemi söyledi. Ben de buraya gelip görmüş oldum. Taraftarımız için bu sezon şampiyonluğu kazanmak istiyoruz."

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Wilfried Zaha, Galatasaray'da 14 numaralı formayı giyecek.

