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Son dakika: Galatasaray, Wilfried Zaha'yı resmen açıkladı! İşte yıldız ismin maliyeti...

24.07.2023 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transfer döneminde oldukça hareketli günler geçiriyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de görüştüğü Wilfried Zaha'yı İstanbul'a getiren sarı - kırmızılılar, oyuncunun transferini resmen açıkladı. Fildişili yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, deneyimli futbolcunun maliyetini de duyurdu. İşte detaylar...

Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin uzun süre görüştüğü Wilfried Zaha ile anlaşma sağlayan ve oyuncuyu İstanbul'a getiren sarı - kırmızılılar, transferi resmen açıkladı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

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Galatasaray, Fildişili yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı - kırmızılılar, oyuncunun maliyetini de açıkladı.

MALİYETİ AÇIKLANDI

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Sözleşme: 3 yıl
İmza parası: 2.330.000 euro
Maaş: 4.350.000 euro

"DROGBA, BURAYA GELİP GÖRMEMİ SÖYLEDİ"

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Wilfried Zaha: "Muhteşem bir karşılama oldu. Birçok taraftarımız oradaydı. Ne kadar büyük bir takım olduğunu görmüş oldum. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynama fırsatı bulacağım. Elimden geleni yapacağım. Gelmeden önce Drogba ve Aanholt gibi birçok arkadaşımla konuştum. Drogba buraya gelip görmemi söyledi. Ben de buraya gelip görmüş oldum. Taraftarımız için bu sezon şampiyonluğu kazanmak istiyoruz."

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

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Wilfried Zaha, Galatasaray'da 14 numaralı formayı giyecek.

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