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Galatasaray Zalgiris Vilnius maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Zalgiris Vilnius canlı yayın hangi kanalda?

01.08.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Zalgiris Vilnius maçı için nefesler tutuldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Litvanya’nın Zalgiris takımıyla beraberlik yaşamıştı. Şimdi gözler rövanş mücadelesine çevrildi. Peki, Galatasaray Zalgiris Vilnius maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Zalgiris Vilnius canlı yayın hangi kanalda?

Galatasaray Zalgiris Vilnius maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Zalgiris ile rövanş mücadelesi için karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenilen karşılaşma 2 Ağustos Çarşamba akşamı canlı yayınla futbolseverler tarafından takip edilebilecek.

GALATASARAY- ZALGIRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Zalgiris maçı 2 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Galatasaray 2-2'nin rövanşında Litvanya temsilcisini konuk edecek. Karşılaşma saat 21:30’da başlayacak.

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GALATASARAY- ZALGIRIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Zalgiris maçı D-Smart ve D-Smart Go’da izlenebilecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Zalgiris ile yapacağı rövanş mücadelesinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray Futbol Takımı, bugün saat 19.30’da yapacağı idmanla Zalgiris maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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