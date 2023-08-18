Galatasaray, Zaniolo'nun transferini açıkladı! Bonuslar devreye girerse 44 milyon Euro kazandıracak

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun Aston Villa'ya transfer olduğunu duyurdu. Bir süredir İngiltere'de bulunan Zaniolo, Aston Villa için sağlık kontrollerinden geçti ve imzayı attı.

KİRALAMA BEDELİ 5 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı takım, İtalyan yıldız için 5 milyon euro kiralama bedeli alınacağını, satın alma opsiyonun ise 22.5 milyon euro olduğunu duyurdu. Galatasaray ayrıca anlaşmada çeşitli bonusların da yer aldığını açıkladı.

"GALATASARAY AİLESİ ARTIK KALBİMİN BİR PARÇASISINIZ"

Transferi sonrası sosyal medya hesabından Galatasaray'a veda eden Nicolo Zaniolo, “Türkiye'ye gideceğimi ilk duyduklarında herkes bana buradaki insanların kocaman kalpleri olduğunu söyledi. Ama beni neyin beklediğini bilemezdim. Sahaya her adım attığımda takımım adına hedefe ulaşmak için tüm ruhumu verdim. Burada ilk dakikadan itibaren anlayış, destek ve sevgi hissettim. Bugün bu harika kulüpten ayrılıyorum ve bu güzel ailenin bir parçası olduğum için ne kadar minnettar olduğumu anlatamıyorum. Birlik olduğumuzda hiçbir şeyin imkansız olmadığını birlikte kanıtladık. Galatasaray ailesi artık kalbimin bir parçasısınız ve söz veriyorum bunu asla unutmayacağım.” ifadelerini kullandı.

BONUSLAR DEVREYE GİRERSE 44 MİLYON EURO

Galatasaray, tüm bonuslar devreye girmesi halinde Nicolo Zaniolo satışından yaklaşık 44 milyon Euro gelir elde edecek.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC Limited, şirketimize 5.000.000 euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1.375.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22.500.000 eurodur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15.500.000 euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır.

Ayrıca, Aston Villa FC Limited'e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %10'u şirketimize ödenecektir.

