Galatasaray'a Büyükçekmece'de tahsis edilen arazi

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Büyükçekmece Belediyesinin daha önce Galatasaray'a tahsis ettiği arazide çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Özbek, Büyükçekmece Belediyesi Başkanı Hasan Akgün'ü ziyaret etti, Büyükçekmece'de tahsis edilen arazideki projeler hakkında istişarede bulunuldu.

Ziyarette, kulüp üyesi Akgün'ün Galatasaray'a her türlü desteği verdiğini belirten Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü buluşmamızın konusu Büyükçekmece Belediyesinin daha önce Galatasaray'a tahsis ettiği futbol veya spor akademilerini inşa etmek üzere uygun bir arazi var. Uzun zamandan beri atıl vaziyette bekliyordu. Daha önce başkanımla toplantılar yaptık. Harekete geçtik. Sadece futbol için değil binicilik tesisleri için de projemiz var. Büyükçekmece'deki bu arazimize taşımak, inşa etmek üzere harekete geçiyoruz. Sevgili başkanımıza bu konuyla ilgili bilgi verdim. Onun desteğini kendisinden istedim."

- Başkan Akgün: "Kısa zamanda sonuç alacağımıza inanıyorum"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de Galatasaray'ın altyapısını Büyükçekmece'ye taşıma kararını aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Onun ötesinde spor akademisi yapmak üzere harekete geçilme kararı aldığını iletti. Bunun için çok mutlu oldum. Çünkü eğitim, her şeyin başıdır. İyi eğitilmiş insan, futbolcu ve bireyin her zaman başarılı olacağını hepimiz biliriz. Bu arazinin tahsisini Büyükçekmece Belediye Meclisi yaptı. Hep proje bazında kaldı. Dursun Özbek Başkan ve ekibi bu konuda planlarını hazırladılar ve üçüncü toplantımızı yaptık. Kısa zamanda sonuç alacağımıza inanıyorum. Belediye olarak spor akademisi alanında Türk gençliğine hizmet edecek kuruma her zaman destek vermeye hazırız."