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Galatasaray'dan son 38 sezonun en kötü gol performansı

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.11.2019 12:00 | Son Güncelleme

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 kez ağları havalandıran Galatasaray, 12. haftalar itibarıyla son 38 sezonun en kötü hücum performansına imza attı.

Galatasaray'dan son 38 sezonun en kötü gol performansı

Süper Lig'in geride kalan bölümündeki performansıyla beklentilerin uzağında kalan son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, özellikle gol yollarında büyük sorun yaşıyor.

Son dönemdeki skorer oyuncu eksikliğini tamamlamak için kadrosuna dünyaca ünlü Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile Rumen Florin Andone'yi dahil eden sarı-kırmızılı takım, sezonun geride kalan bölümünde skor anlamında istenilen mücadeleyi ortaya koyamadı.

Aşil tendonunda rahatsızlığı bulunan Falcao uzun süredir takımdan ayrı kalırken, Andone ise 11. haftada Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanan müsabakada ciddi bir sakatlık geçirdi.

Adem Büyük ve Ryan Babel ile de hücumda etkili olmaya çalışan Galatasaray, Süper Lig'in ilk 12 haftasında sadece 13 kez ağları havalandırdı. Sarı-kırmızılı takım, bu karşılaşmaların 5'inde gol atmayı başaramadı.

1981 - 1982 SEZONUNDAN SONRA EN KÖTÜSÜ

Galatasaray, 12. haftalar itibarıyla son 38 sezonun en kötü hücum performansını sergiledi. Sarı-kırmızılı takım, ligde 12. haftalar dikkate alındığında bu sezondan önce en az golü (10) 1981-1982'de atmıştı. Galatasaray, aynı sürede en fazla golü (38) şampiyonluğa ulaştığı 1998-1999 sezonunda kaydetmişti.

SON 9 SEZONUN EN KÖTÜ BAŞLANGICI

Galatasaray, Süper Lig'de puan olarak da son 9 sezonun en kötü başlangıcını yaptı. Ligin ilk 12 haftasında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, 19 puan toplayabildi. Galatasaray en son, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadığı 2010-2011 sezonunda aynı sürede daha az puan kazanmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu sezonda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadığı ilk 12 haftayı 16 puanla tamamlamıştı.

(AA)

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Galatasaray Spor Toto Süper Lig başakşehir

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Beter olun !
daha iyi günler hakem ler de yetmiyo desene maçlar masada kazaniliyo demek ki terim 'in lobisi gs hobisi kalmamış vaybe nerelerden nerelere
@recep_sahin_h1 CİNCON ŞANTAJ YAPSANAAAA.LOBİ YAPSANAAA.ŞİKE YAPSANAAAAAAA
@recep_sahin_h1 albayrak şantaj yapsanaaaa.ali dürüst lobi yapsanaaaa.terim hakemleri tehdit etseneeee.cincon6 şike yapsanaaaa....
@recep_sahin_h1 albayrak şantaj yapsanaaaa.ali dürüst lobi yapsanaaaa.terim hakemleri tehdit etseneeee.cincon6 şike yapsanaaaa....
@yusuforcan_2019 YAPIYOR ZATEN. O KADAR FUTBOLLARI BERBAT Kİ HAKEMLERİN AÇIK AÇIK KOLLAMASI BİLE YETMİYOR !!!
falcao duymasin
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