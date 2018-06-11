Galatasaray'da Yasin Öztekin'e en ciddi teklif Ankaragücü'nden

Galatasaray’da sözleşmesi sona eren ve henüz hiçbir takımla anlaşmayan Yasin Öztekin’in adı birçok Anadolu takımıyla anılıyor. Başarılı oyuncuya en ciddi teklif ise Ankaragücü’nden.

Teknik direktör İsmail Kartal’ın başarılı oyuncuyu bizzat arayarak takımına kazandırmak istediği öğrenildi. Hala Galatasaray’la görüşmeyi bekleyen Yasin ise Başkent ekibinden düşünmek için biraz süre istedi.

(FANATİK)

