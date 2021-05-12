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Galatasaraylı Arda Turan'dan sabah karşı paylaşım

12.05.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Arda Turan, Yukatel Denizlispor maçı sonrası saat 03.55'te şampiyonluk paylaşımı yaptı.

Galatasaraylı Arda Turan'dan sabah karşı paylaşım

Galatasaray forması giyen Arda Turan, 4-1 kazandıkları ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdıkları Yukatel Denizlispor deplasmanı dönüşü evinin anahtarlarını tesislerde unuttu.

Gece yarısı ailesini uyandırmamak için zile basmayan Arda Turan, arabada zaman geçirdiği esnada kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Arda Turan, söz konusu paylaşımında Cumartesi günü şampiyonluk hayali kurduğunu da sözlerine ekledi.

Deneyimli oyuncu, "Maçtan dönmüş, anahtarını tesiste unutmuş! Çocukları ve eşi uyanmasın diye zile basmayan! Arabada cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım..." yazdı.

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Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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