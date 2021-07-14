Galatasaraylı Arda Turan'ın evinde Fenerbahçe detayı... Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, YouTube kanalında yayınladığı son video ile evini tanıttı. Takipçilerine ev turu yaptıran Aslıhan Doğan Turan, evindeki her detayı videoya aldı. Galatasaraylı taraftarların gözüne ise salonun baş köşesinde asılı olan Galatasaray forması çarptı. Bu formanın hikayesini Aslıhan Doğan Turan açıkladı.

FENERBAHÇE'Yİ YENDİKLERİ MAÇTAKİ FORMA

Atletico Madrid, Barcelona gibi dünya devlerinde oynayan Arda Turan'ın formalarıyla dekore edilen evin görüntüleri izleyenlerin beğenisi aldı.Özellikle Arda Turan'ın, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendiği maçta giydiği tüm takımın imzaladığı forma salonun baş köşesine asılı durması Galatasaray taraftarını mest etti.



