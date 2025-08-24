Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'dan Kayserispor maçı öncesi takım arkadaşlarına destek! Sosyal medyadan flaş paylaşım yaptı...

Transferde adı sürekli Suudi Arabistan ekibi Neom ile anılan Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, sarı kırmızılıların Kayserispor deplasmanı öncesinde kadroya alınmamıştı. Yıldız oyuncudan maç öncesi çarpıcı bir paylaşım geldi.

‘‘BAŞARILAR TAKIM’’

Milli futbolcu Galatasaray’ın Kayserispor deplasmanındaki maçı öncesi ‘‘Başarılar takım’’ yazıp sarı kırmızılı kalp emojiler ekledi.

GÜNDEM OLDU!

Son günlerde adı sürekli transfer ile anılan Barış Alper Yılmaz’ın bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede trend olurken, bu paylaşım gidecek mi, kalacak mı söylentilerine farklı bir boyut kazandırdı.