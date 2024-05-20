Galatasaraylı Buğrahan Tuncer çılgına döndü! Tribünlere hareket çekti, hakemler soyunma odasına gitti

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında Galatasaray Ekmas'ı 97-82 yenerek yarı finale çıktı.

CİNSEL ORGANINI TUTTU

Karşılaşmanın bitimine 4.33 dakika kala ortalık bir anda karıştı. Karşıyaka mücadeleyi 84-75 önde götürürken Buğrahan Tuncer beşinci faulünü aldı, tepki gösteren ve küfür eden tribünlere önce orta parmak hareketi yaptı, sonra cinsel organını tutarak hareket çekti.

HAKEMLER SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Bunun üzerine tribünlerin tepkisi artınca hakemler soyunma odasına gitme kararı aldı.

Karşılaşma Galatasaray benchinin arkasındaki ilk sıraların boşaltılması ve güvenlik önlemlerinin artırılmasından sonra 50 dakikalık aranın ardından yeniden başladı.





