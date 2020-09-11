Galatasaraylı Celil Yüksel, 900 bin TL karşılığında Adanaspor'a transfer oldu

Galatasaray, genç orta saha oyuncusu Celil Yüksel'in Adanaspor'a transfer olduğunu açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel'in transferi konusunda Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. Şirketimize net 900.000 TL transfer bedeli ödeyecektir."
Harcama limiti olarak 950 bin euro bütçesi bulunan Galatasaray'da Celil Yüksel'den kazanılan bonsevis bedeli de bu bütçeye eklenmiş oldu.
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