Galatasaraylı Christian Luyindama, Instagram'dan eşine takipçi istedi! Taraftarların aklına Dany geldi...

Spor Toto Süper Lig'e Antalyaspor deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da Lucas Torreira ve Dries Mertens transferlerinin ardından olumlu bir hava oluşmuştu. Yapılan takviyelerin ardından takımdan ayrılacak olan isimler merak ediliyordu.

Galatasaray'da gönderilmesi beklenen oyuncular arasında yer alan savunma oyuncusu Christian Luyindama'dan Instagram'da ilginç bir paylaşım geldi.

EŞİNE TAKİPÇİ İSTEDİ

Kongolu stoper, eşinin fotoğrafını ve kullanıcı adını paylaşarak Ornella Luyindama'ya takipçi istedi.

Luyindama'nın paylaşımında "Galatasaray hayranlarım onun hesabından emin aboneler" ifadeleri yer aldı.

AKILLARA DANY NOUNKEU GELDİ

Bazı futbolseverler, Luyindama'nın Instagram hikayesinde yaptığı paylaşımı bir zamanlar Galatasaray ve Beşiktaş'ta futbol oynayan Dany Nounkeu'nun "Var böyle dönemler ve hiçbir şey inşaat ama hızlı bir şekilde çok ANKET baş bilmeniz gerekir barcelona futbol kalitesinde bir modeldir" tweet'ine benzetti ve esprili paylaşımlar yaptı.

