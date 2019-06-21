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Galatasaraylı eski futbolcu Mario Jardel'den uyuşturucu itirafı

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.06.2019 09:43 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski futbolcularından Mario Jardel kariyerinde yaşadığı uyuşturucu sorunuyla ilgili itiraflarda bulundu.

Galatasaraylı eski futbolcu Mario Jardel'den uyuşturucu itirafı

Galatasaray'ın eski futbolcularından Mario Jardel, geçmişte uyuşturucu kullandığını itiraf etti. Avrupa'da futbol oynadığı dönemde arkadaş çevresi yüzünden uyuşturucuya merak saldığını belirten Jardel, kurtulmak için büyük çaba harcadığını da söyledi. YouTube'da bir kanala konuşan Brezilyalı eski futbolcu, futbol oynadığı dönemde uyuşturucu kullandığını belirtti.

''FUTBOLCULAR İÇİN BÜYÜK PROBLEM''

'Süper Mario' lakabı ile de bilinen Jardel, ''Avrupa'ya geldikten sonra uyuşturucu ile tanıştım. Bazı insanlar bana gittiğim yerlerde uyuşturucu teklif ediyorlardı. Ben de genellikle tatillerde uyuşturucu kullanıyordum. Sezon içinde doping testleri olduğu için tatillerde kullanmayı tercih ediyordum. Uyuşturucular, futbol için büyük bir problem. Futbolcuların çok paraları oluyor ve arkadaş çevresi büyük bir tuzak olabiliyor. Benim eşim, gittiğim partilerden sonra beni almaya geliyordu. Her zaman benim yanımda oldu'' diye konuştu.

JARDEL'İN KARİYERİ

Kariyerine Vasco da Gama'da başlayan Mario Jardel, Porto, Galatasaray, Bolton ve Sporting Lizbon gibi takımlarda forma giydi. Jardel, Süper Lig'de 24 maçta attığı 22 golle başarılı bir performans sergilemişti. Jardel, sarı kırmızılıların 17 milyon euro bonservis bedelile tarihinin en pahalı transferi olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray mario jardel Spor Toto Süper Lig Brezilya

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