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Galatasaraylı eski futbolcunun kızı Yeliz Koç soyundu!

13.05.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın eski futbolcusu Savaş Koç'un kızı Yeliz Koç, Almanya'da erkek dergisi Playboy'un haziran sayısına soyundu. Yeliz, "Babamın henüz haberi yok ama gurur duyacağını düşünüyorum" dedi.

Galatasaraylı eski futbolcunun kızı Yeliz Koç soyundu!

Galatasaray’ın eski futbolcusu Savaş Koç’un kızı Yeliz Koç, Almanya’da erkek dergisi Playboy’a verdiği pozlar nedeniyle gündeme geldi.

"HER ZAMAN BENİM RÜYAMDI"

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Almanya’da katıldığı Kampf der Realitystars (Ünlülerin Savaşı) adlı yarışmayla ünlenen Yeliz Koç, “Her zaman benim rüyamdı. Şiddetli tepkiler geleceğini biliyorum. Ama özellikle de hangi milletten olursan ol, insanın arzu ettiği şeyi yapabileceğini göstermek istedim” ifadesini kullandı.

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BABASININ HABERİ YOK

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Babasının verdiği çıplak pozlardan henüz haberi olmadığını söyleyen Koç,”Ben verdiğim pozlarla gurur duyuyorum. Babamın da gurur duymasını umut ediyorum” dedi. Müzisyen ve oyuncu Jimmi Blue Ochsenknecht ile birliktelik yaşayan Koç, fotoğraf çekiminin de kızı Snow Elanie dünyaya geldikten sonra yapıldığını söyledi. Dergide daha önce Sıla Şahin, Sabiha Boulahrouz, Aylin Alp, Lilli Hollunder, Öznur Asrav da yer almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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