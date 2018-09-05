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Galatasaraylı futbolcu Belhanda'dan Fenerbahçe hesabının paylaşımına beğeni

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.09.2018 15:30 | Son Güncelleme

Trabzonspor maçının ardından istenmeyen adam ilan edilen Younes Belhanda'nın Nice'in kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Galatasaraylı futbolcu Belhanda'dan Fenerbahçe hesabının paylaşımına beğeni

Galatasaray ile yaptıkları görüşmelerin detaylarını paylaşan Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere, "Belhanda'yı kiralamak istedik ancak Galatasaray bizden 10 milyon euro bonservis talep etti" dedi. Başkan Rivere sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belhanda yılda yaklaşık 4 milyon euro kazanıyor. Younes Nice'i seviyor, biz de onu. Maaşını yarı yarıya düşürmeye hazırdı. Ama Galatasaray bonservisi ile vermek istedi, 10 milyon euro. Bu rakam bizim için imkansız. Galatasaray başkanı da transferi veto etti."

RESTLEŞME!

Taraftarların Trabzon maçı sonrası "Go home" çağrılarına hedef olan ve verdiği ağır karşılık nedeniyle şimşekleri üzerine çeken Belhanda yine ilginç bir harekete imza attı.

Faslı oyuncu, bir Fenerbahçe hesabının, Trabzonspor maçı sonrası taraftarla girdiği diyaloğu paylaştığı videoyu beğendi. Bu durum sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

HEP ZARAR!

Trabzon maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Belhanda'yı en az 2 maç kullanamayacak olan Galatasaray, Nice'e göndermeyerek kiralama bedelinden de oldu. Ayrıca bu sezon oyuncuya yaklaşık 3.5 milyon Euro'luk ödeme yapılacak. (FOTOMAÇ)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe belhanda Galatasaray Trabzonspor

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