Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray'ın devre arasında tekrar kadrosuna kattığı Semih Kaya, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından Fenerbahçe göndermesi yaptı. 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin Benfica'ya 2-1 mağlup oldukları karşılaşma sonrasında Serdar Aziz'in en önde olduğu bir takım fotoğrafını paylaşarak yaptığı "İyi geceler Fenerbahçe ailesi" mesajına cevap niteliğinde "İyi mi geceler?" diye mesaj yolladı.
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