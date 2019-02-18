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Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya'dan Fenerbahçe'ye gönderme

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.02.2019 07:31 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Semih Kaya, Fenerbahçe'nin Benfica maçı sonrasında yaptığı paylaşımı hedef aldı.

Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray'ın devre arasında tekrar kadrosuna kattığı Semih Kaya, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından Fenerbahçe göndermesi yaptı. 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin Benfica'ya 2-1 mağlup oldukları karşılaşma sonrasında Serdar Aziz'in en önde olduğu bir takım fotoğrafını paylaşarak yaptığı "İyi geceler Fenerbahçe ailesi" mesajına cevap niteliğinde "İyi mi geceler?" diye mesaj yolladı.

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Spor Toto Süper Lig Galatasaray semih kaya Benfica Fenerbahçe

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