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Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin Beşiktaş'ı doğruladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.06.2018 13:46 | Son Güncelleme

Galatasaray'la sözleşme yenilemek için görüşmelerin devam ettiğini açıklayan Yasin Öztekin, kariyeriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin Beşiktaş'ı doğruladı!

Galatasaray'la olan sözleşmesi sona eren ve sarı kırmızılılardan yeni sözleşme bekleyen Yasin Öztekin geleceği hakkında konuştu. Tecrübeli futbolcu "Galatasaray'la görüşmeler nasıl gidiyor yeni sözleşme için anlaştınız mı?" sorusuna, "Şu an için net bir şey yok. Menajerim görüşmeleri sürdürüyor. Ancak henüz bir anlaşma sağlayamadık. Benim ilk tercihim her zaman Galatasaray. Dört yıldır buradayım ve bir birinden önemli başarılar yaşadım. Galatasaray'da kalmak istiyorum. İnşallah yeni sezon öncesinde anlaşma sağlarız. Olmazsa yolumuza bakarız" diye cevap verdi.

Beşiktaş'ı da doğruladı

Yasin Öztekin, Beşiktaş sorusuna ise "Evet, Beşiktaş'la ilgili çıkan haberler doğru. Var bir şeyler. Karşılıklı görüşmeler oldu. Her şey nasip kısmet. Olacağı varsa olur. Kısmet diyelim" ifadelerini kullandı. (GÜNEŞ)

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Spor Toto Süper Lig Galatasaray Beşiktaş yasin öztekin

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