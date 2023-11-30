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Galatasaraylı Hakim Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde yer aldı! Manchester United maçının da oyuncusu seçilmişti

30.11.2023 18:12 | Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray ile Manchester United karşı karşıya gelmişti. Rams Park'ta oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sona ermişti. Sarı - kırmızılıların yıldız futbolcusu Hakim Ziyech, müsabakada 2 gol - 1 asistlik bir performans sergileyerek maçın oyuncusu seçilmişti. Faslı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine de girdi.

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girdi. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Manchester United'a karşı 2 gol, 1 asistle oynayan sarı-kırmızılı takımın Faslı yıldızı, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında haftanın 11'i arasında yer aldı.

HAFTANIN OYUNCUSU ADAYLARI ARASINDA DA YER ALDI

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Ziyech, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde "haftanın oyuncusu" adayları arasında da gösterildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Gregor Kobel (Borussia Dortmund).

Defans: Lewin Blum (Young Boys), Mikola Matviyenko (Shaktar Donetsk), Joao Cancelo (Barcelona).

Orta Saha: Phil Foden (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Joao Mario (Benfica), Bukayo Saka (Arsenal), Hakim Ziyech (Galatasaray).

Forvet: Ciro Immobile (Lazio), Gabriel Jesus (Arsenal).

Şampiyonlar Ligi haftanın ilk 11'i, UEFA'nın Fantasy Futbol oyununda en yüksek puanı alan oyunculardan oluşuyor.

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