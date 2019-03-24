Galatasaraylı Kostas Mitroglou sakatlandı

Galatasaray'da Mitroglou şoku yaşanıyor. Sarı kırmızılıların Marsilya'dan transfer ettiği 31 yaşındaki futbolcu Yunanistan'ın deplasmanda Liechtenstein'la oynadığı maçın 23. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etti.
Yerini Anastasios Donis'e bırakan Mitroglou'nun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Devre arasında geldiği Galatasaray'da Akhisarspor maçının son saniyelerinde attığı golle takımına galibiyeti getiren Yunan yıldızın sözleşmesi Haziran 2020'de sona eriyor.
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