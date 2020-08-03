Galatasaraylı Mustafa Kapı, Lille ile anlaştı

Galatasaray'ın Şubat ayında kadro dışı bıraktığı 17 yaşındaki genç yıldızı Mustafa Kapı, Ligue 1 ekiplerinden Lille ile anlaştı.

Trt Spor'un haberine göre; Mustafa Kapı, Lille ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Böylece Lille'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Mehmet Zeki Çelik ve Ferhat Çoğalan'dan sonra takımın beşinci Türk futbolcusu oldu.

Kapı, 2018/19 sezonunda Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçın 90+4'üncü dakikasında Sofiane Feghouli'nin yerine oyuna girerek 16 yıl 4 ay 15 günle Süper Lig tarihinde sarı kırmızılı formayı giyen en genç futbolcu olarak kayıtlara geçmişti.

