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Galatasaraylı Mustafa Kapı, Lille ile anlaştı

FRANSA HABERLERİ  | 03.08.2020 19:45 | Son Güncelleme

Mustafa Kapı, Lille ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Böylece Lille'de takımın beşinci Türk futbolcusu oldu.

Galatasaraylı Mustafa Kapı, Lille ile anlaştı

Galatasaray'ın Şubat ayında kadro dışı bıraktığı 17 yaşındaki genç yıldızı Mustafa Kapı, Ligue 1 ekiplerinden Lille ile anlaştı.

Trt Spor'un haberine göre; Mustafa Kapı, Lille ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Böylece Lille'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Mehmet Zeki Çelik ve Ferhat Çoğalan'dan sonra takımın beşinci Türk futbolcusu oldu.

Kapı, 2018/19 sezonunda Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçın 90+4'üncü dakikasında Sofiane Feghouli'nin yerine oyuna girerek 16 yıl 4 ay 15 günle Süper Lig tarihinde sarı kırmızılı formayı giyen en genç futbolcu olarak kayıtlara geçmişti.

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