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Galatasaraylı olarak girdiği komadan Fenerbahçeli olarak çıktı! Cem Yılmaz fark etti...

29.06.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşayan Engin Akkaya, 15 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonrasında yoğun bakıma kaldırılmış ve 33 gün boyunca komada kalmıştı. Galatasaraylı olarak girdiği komadan Fenerbahçeli olarak çıkan ve sarının yanına laciverti daha çok yakıştırdığını söyleyen Akkaya, tamamıyla değişen hayatını anlattı.

Galatasaraylı olarak girdiği komadan Fenerbahçeli olarak çıktı! Cem Yılmaz fark etti...

Spor haberleri: İstanbul'da yaşayan Engin Akkaya (45), 15 yıl önce beyin kanaması geçirdi. Sabah başını yastıktan kaldırdıktan kısa bir süre sonra ense ve başında bir anda başlayan dayanılmaz ağrılar nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı, tam 33 gün komada ölüm kalım savaşı verdi. Uyandığında ise bambaşka biriydi...

KOMAYA GALATASARAYLI GİRDİ, FENERBAHÇELİ ÇIKTI

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Komadan önce koyu bir Galatasaray taraftarı olan Akkaya, komadan sonra kendisini Fenerbahçeli biri olarak buldu. Yaşadığı rahatsızlık sadece sevdalısı olduğu takımını değil, gülme ve ağlama yetisini de aldı. Bu da yetmedi, her şeyi çift görmeye başladı. Sarının yanına laciverti artık daha fazla yakıştırdığını vurgulayan Akkaya, tamamıyla değişen hayatını anlattı.

'YAŞAMASI MUCİZE' DEDİLER

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23 yıldır bir üniversitenin kütüphanesinde çalışan Akkaya, 14 Temmuz 2007 sabahı işe gitmek için kalktığında ensesinde ve başında ağrı hissetti. En son ambulansta olduğunu hatırlayan Akkaya, 33 günlük komadan sonra kendini hastane odasında buldu. "Durduk yere beyin kanaması geçirdim" ifadelerini kullanan Akkaya'nın yaşaması doktorlarına göre bir mucize.

"CEM YILMAZ DURUMU FARK ETTİ"

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Akkaya, gülme ve ağlama yetisini kaybettiğini ancak Cem Yılmaz'ın programına katılınca fark etti. Akkaya, "Herkes gülerken ben ciddi durunca Cem Bey durumu fark etti. Gösteri aralarında 'Engin Abi hâlâ gülmüyor musun?' diyordu. O zaman anladım. Daha sonra Acun Abi'yle de yolumuz keşişti, onun yanında da gülemedim. Bu durumu kısa sürede herkes duydu. Özellikle de gençlerin 'Engin Abi'si oluverdim. Çok daha sosyal ve renkli birine dönüşsem de yüzümden pek belli olmuyor" dedi.

"YARININ GARANTİSİ YOK"

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Akkaya, şunları söyledi: "Gülebilmek, ağlayabilmek, paha biçilemez şeyler bunlar. Herkes bir engelli adayı, insanlar sahip olduklarının değerini bilmeli, gülmek ve ağlamak bile bir insan için çok önemli duygular. Bu rahatsızlık bir kez daha 'Yarının garantisi yok' sözünü hatırlattı bana. İnsanlar hayatın değerini bilsin." (Sabah)

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Cem Yılmaz
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