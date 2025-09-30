SPOR

Galatasaraylı oyuncudan Liverpool maçı öncesi gözdağı! "Korkmuyoruz ve hazırız!"

Galatasaray'ın genç futbolcusu Arda Ünyay, Liverpool maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Liverpool'dan korkmadıklarını söyleyen Ünyay, "50 bin kişi önünde oynayacağız. Televizyonda milyonlar destekleyecek. Hiçbir korkumuz yok." dedi.

Emre Şen

Galatasaray'ın genç futbolcusu Arda Ünyay, Gençlik Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçta forma giydi ve maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"YENİLDİK AMA ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK"

Arda Ünyay, 2-0 kaybedilen maçın ardından yaptığı açıklamada, "Burası çok güzel bir organizasyon. Yenmek, yenilmek önemli ama asıl önemli olan gelişmemiz, sahadaki olgunluğumuz. Burada gelişmek için, maç kondisyonu için oynadım. Biz Galatasaray'ız, çıktığımız her maçta bunun ciddiyetinin farkında olmalıyız. Bugün yenildik ama çok şey öğrendik. İnşallah bu akşam Sami Yen'de intikamını alacağız." dedi.

"HİÇBİR KORKUMUZ YOK"

Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maç için konuşan genç stoper, "Galatasaray'ın karşısında kim olursa olsun, biz de Galatasaray'ız. Bunu unutmamalıyız. Özellikle maçı Sami Yen'de oynayacağız. 50 bin kişi önünde oynayacağız. Televizyonda milyonlar destekleyecek. Hiçbir korkumuz yok. Çok iyi hazırlandık. İnşallah çok güzel bir skorla taraftarımızı mutlu edeceğiz." diye konuştu.

