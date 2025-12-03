SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Eğitim için gittiği, ABD’de ulusal şampiyonluğa ulaştı!

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı’nın geçen sezon kadrosunda yer alan Rümeysa Akkuş, eğitim amacıyla gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) büyük bir başarıya imza attı. Okuduğu üniversitenin takımı Daytona State College forması giyen genç futbolcu, takımıyla birlikte National Champion (Ulusal Şampiyon) unvanını kazandı.

Eğitim için gittiği, ABD’de ulusal şampiyonluğa ulaştı!

ABD’de işletme alanında üniversite eğitimi alan 24 yaşındaki Rümeysa Akkuş, bu süreçte futbola başladı. Gösterdiği performansla kısa sürede dikkat çeken sağ bek oyuncusu, Türkiye Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Karagümrükspor’a transfer oldu. 2024-2025 sezonunda Trabzonspor forması giyen genç oyuncu, sezonun ardından yarım kalan eğitimini tamamlamak için ABD’ye döndü. Eğitim için bulunduğu Amerika’da Daytona State College ile anlaşan Rümeysa Akkuş, sezonda sağ bek pozisyonunda düzenli olarak forma şansı buldu. Takımı; Region 8 Şampiyonluğu’nun ardından Southeast District’i de lider tamamladı. Geçtiğimiz hafta Oklahoma’da düzenlenen ve 12 takımın katıldığı final etabında da başarılı bir performans ortaya koyan Daytona State College, Rümeysa Akkuş’un da forma giydiği final maçında rakibini mağlup ederek National Champion kupasının sahibi oldu. Bu başarıda önemli pay sahibi olan Rümeysa Akkuş, sezon boyunca 24 maçta görev alırken 2 asist yaptı.

AÇIKLAMADA BULUNDU!

Eğitim için gittiği, ABD’de ulusal şampiyonluğa ulaştı! 1

Mücadeleci yapısı ve disipliniyle ön plana çıkan genç futbolcu, yaptığı açıklamada, "Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte forma giydikten sonra ABD’den teklif geldi. Yarıda bıraktığım eğitimime devam etmek istiyordum ve kabul ettim. Daytona State College ile büyük bir başarı elde ettik ve ABD şampiyonu olduk" ifadelerini kullandı.

Eğitim için gittiği, ABD’de ulusal şampiyonluğa ulaştı! 2

Nisan ayında üniversiteden mezun olacağını belirten Rümeysa Akkuş, ABD, Avrupa ve Türkiye’den bazı kulüplerle görüştüğünü ve geleceğiyle ilgili kararını ilerleyen süreçte vereceğini söyledi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tedesco Avrupa'da 1 numara! İstatistikleri yıktı geçti...Tedesco Avrupa'da 1 numara! İstatistikleri yıktı geçti...
Samsunspor, Galatasaray maçı için iddialıSamsunspor, Galatasaray maçı için iddialı
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Şampiyon abd kadın futbol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.