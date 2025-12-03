Eğitim için gittiği, ABD’de ulusal şampiyonluğa ulaştı!

ABD’de işletme alanında üniversite eğitimi alan 24 yaşındaki Rümeysa Akkuş, bu süreçte futbola başladı. Gösterdiği performansla kısa sürede dikkat çeken sağ bek oyuncusu, Türkiye Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Karagümrükspor’a transfer oldu. 2024-2025 sezonunda Trabzonspor forması giyen genç oyuncu, sezonun ardından yarım kalan eğitimini tamamlamak için ABD’ye döndü. Eğitim için bulunduğu Amerika’da Daytona State College ile anlaşan Rümeysa Akkuş, sezonda sağ bek pozisyonunda düzenli olarak forma şansı buldu. Takımı; Region 8 Şampiyonluğu’nun ardından Southeast District’i de lider tamamladı. Geçtiğimiz hafta Oklahoma’da düzenlenen ve 12 takımın katıldığı final etabında da başarılı bir performans ortaya koyan Daytona State College, Rümeysa Akkuş’un da forma giydiği final maçında rakibini mağlup ederek National Champion kupasının sahibi oldu. Bu başarıda önemli pay sahibi olan Rümeysa Akkuş, sezon boyunca 24 maçta görev alırken 2 asist yaptı.

AÇIKLAMADA BULUNDU!

Mücadeleci yapısı ve disipliniyle ön plana çıkan genç futbolcu, yaptığı açıklamada, "Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte forma giydikten sonra ABD’den teklif geldi. Yarıda bıraktığım eğitimime devam etmek istiyordum ve kabul ettim. Daytona State College ile büyük bir başarı elde ettik ve ABD şampiyonu olduk" ifadelerini kullandı.

Nisan ayında üniversiteden mezun olacağını belirten Rümeysa Akkuş, ABD, Avrupa ve Türkiye’den bazı kulüplerle görüştüğünü ve geleceğiyle ilgili kararını ilerleyen süreçte vereceğini söyledi.Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır