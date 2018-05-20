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Galatasaraylı oyuncular şampiyonluğu değerlendirdi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.05.2018 00:43 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yıldız oyuncuları Selçuk İnan, Bafetimbi Gomis, Sinan Gümüş ve Sofiane Feghouli, kazandıkları şampiyonluğu değerlendirdi.

Galatasaraylı oyuncular şampiyonluğu değerlendirdi!

Spor Toto Süper Lig'de 21. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın takım kaptanı Selçuk İnan, "Hak ettiğimiz bir şampiyonluktu. Takımımızın geleceği adına önemli bir şampiyonluktu. Belki de en önemlisiydi." dedi.

Selçuk İnan, ligin 34. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendikleri maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu sezon önemli bir şampiyonluğa ulaştıklarını, bunu taraftarlara, camiaya ve emeği geçen herkese armağan ettiklerini söyledi.

Zor bir sezonu geride bıraktıklarını dile getiren deneyimli futbolcu, "Hak ettiğimiz bir şampiyonluktu. Takımımızın geleceği adına önemli bir şampiyonluktu. Belki de en önemlisiydi. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Takım arkadaşlarımın hepsini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Selçuk İnan, şampiyonluklarında teknik direktör Fatih Terim'in büyük etkisinin olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Fatih hoca hepimize bir baba gibi davranıyor, bu kadar sevgi ve saygı görmesinin nedeni bu. O kadar tecrübeli ki bütün oyunculara tek tek nasıl yaklaşacağını iyi biliyor. Herkesi iyi analiz ediyor. Onun da büyük emeğiyle şampiyonluğu hak ettik, teşekkür ediyoruz."

GOMIS: GÜZEL BİR ŞAMPİYONLUK YAŞADIK

Göztepe karşısında galibiyet golünü de atan Gomis, maç sonunda “Çok mutluyum. Gol rekoru kırdım. Elde ettiğimiz şampiyonluk benim kişisel istatistiklerimden çok daha önemli. Kariyerimde hiç şampiyonluk yoktu ve bunu gerçekleştirdim. Galatasaray taraftarına ve Türk halkına teşekkür ediyorum. Güzel bir şampiyonluk yaşadık” dedi.

Fatih Terim'le çalışmaktan duyduğu mutluluğu da aktaran Gomis, "Fatih Terim göreve geldiği andan itibaren bana hep güvendi. Ben de gelişim gösterdim. Galatasaray büyük bir takım ve takımın forveti olarak yerine getirmeniz gereken görevler var. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. En üzgün olduğum zamanlarda bana destek mesajları gönderdiler. Bu sefer mutluluktan göz yaşlarımı tutamayacağım" ifadelerini kullandı.

FEGHOULI: TÜM GALATASARAYLILARA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Ligi 7 gol ve 10 asistle tamamlayan Sofiane Feghouli ise “Mükemmel bir gece. Şampiyon olduk. Futbolda Dünya Kupası'nı kazanmanın ardından bir futbolcu için en önemli başarı bu olsa gerek. Sakatlığım vardı ama çıktım ve oynadım. Tüm Galatasaraylılara teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Fatih Terim hocama da teşekkür ediyorum. Bizi çok iyi motive etti ve bir kez daha Galatasaray tarihine geçti” şeklinde konuştu.

SİNAN GÜMÜŞ: TARAFTARLARIMIZA ARMAĞAN OLSUN

Özellikle Aytemiz Alanyaspor ve Atiker Konyaspor maçlarında attığı kritik gollerle 21. şampiyonlukta büyük emeği olan Sinan Gümüş ise maç sonunda “Çok mutluyum. Son maça kaldığı için daha da güzel oldu. Bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Elde ettiğimiz 21. şampiyonluk taraftarlarımıza armağan olsun. Önemli goller attım. Bu şampiyonlukta benim de küçük bir payım var. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun” açıklamasını yaptı.

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