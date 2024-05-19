SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaraylı Ryan Babel'den taraftarları kızdıran paylaşım! ''Hakem maçı mahvetti''

Galatasaraylı Ryan Babel'den taraftarları kızdıran paylaşım! ''Hakem maçı mahvetti''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.05.2024 19:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’nin Ganalı oyuncusu Alexander Djiku, Galatasaray ile oynanan derbi maçının 21. dakikasında kırmızı kart gördü. Galatasaray'ın eski futbolcusu Ryan Babel'den bu pozisyonla ilgili yorum geldi.

Galatasaraylı Ryan Babel'den taraftarları kızdıran paylaşım! ''Hakem maçı mahvetti''

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadeleye 11’de başlayan Alexander Djiku, derbide oyun dışı kaldı. Müsabakanın 21. dakikasında orta sahada sarı-kırmızılı futbolcu Lucas Torreira’ya yaptığı müdahale sonrası hakem Arda Kardeşler, ikinci sarı kartını göstererek kırmızı kartla saha dışına gönderdi. Ganalı futbolcu 12. dakikada ise ilk sarı kartını görmüştü.

RYAN BABEL İSYAN ETTİ

Screenshot_1

Eski Galatasaraylı Ryan Babel, hakemin kararına tepki gösterdi. Babel yaptığı paylaşımda, "hakem oyunu sebepsiz yere mahvetti…" dedi.

TEPKİ ÇEKTİ

Ryan Babel'in bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda Güler durdurulamıyor, yine attı!Arda Güler durdurulamıyor, yine attı!
Üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaştılar!Üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaştılar!
F.Bahçe henüz 22'nci dakikada 10 kişi kaldı! Hakemin o kararı maçın önüne geçtiF.Bahçe henüz 22'nci dakikada 10 kişi kaldı! Hakemin o kararı maçın önüne geçti
Anahtar Kelimeler:
babel galatasaray
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe henüz 22'nci dakikada 10 kişi kaldı! Hakemin o kararı maçın önüne geçti

F.Bahçe henüz 22'nci dakikada 10 kişi kaldı! Hakemin o kararı maçın önüne geçti

5'i asker 7 kişi yaralanmıştı! Bağ evi patlamasının altından yasak ilişki çıktı

5'i asker 7 kişi yaralanmıştı! Bağ evi patlamasının altından yasak ilişki çıktı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Bölgeden görüntüler geldi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Bölgeden görüntüler geldi

Galatasaray-Fenerbahçe maçında ilginç an!

Galatasaray-Fenerbahçe maçında ilginç an!

Ryan Babel'den taraftarları kızdıran paylaşım! ''Hakem maçı mahvetti''

Ryan Babel'den taraftarları kızdıran paylaşım! ''Hakem maçı mahvetti''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.