Galatasaraylı Ryan Babel'den taraftarları kızdıran paylaşım! ''Hakem maçı mahvetti''

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadeleye 11’de başlayan Alexander Djiku, derbide oyun dışı kaldı. Müsabakanın 21. dakikasında orta sahada sarı-kırmızılı futbolcu Lucas Torreira’ya yaptığı müdahale sonrası hakem Arda Kardeşler, ikinci sarı kartını göstererek kırmızı kartla saha dışına gönderdi. Ganalı futbolcu 12. dakikada ise ilk sarı kartını görmüştü.

RYAN BABEL İSYAN ETTİ

Eski Galatasaraylı Ryan Babel, hakemin kararına tepki gösterdi. Babel yaptığı paylaşımda, "hakem oyunu sebepsiz yere mahvetti…" dedi.

TEPKİ ÇEKTİ

Ryan Babel'in bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.





