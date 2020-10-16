Galatasaraylı Ryan Babel yeni adresini açıkladı!

Sarı-kırmızılılarda performansıyla eleştirilen Ryan Babel'in takımdaki geleceği merak konusu oldu.Yaz transfer sezonunda gönderilmek istenen oyuncular arasında yer alan ancak beklediği teklifleri alamayınca takımda kalan Babel'den şaşırtan bir açıklama geldi.
Teknik direktör Fatih Terim'in ocak ayında gönderilmesini istediği 33 yaşındaki futbolcu geleceğiyle ilgili net konuştu.
CNN'e açıklamalarda bulunan deneyimli kanat oyuncusu, "Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmem var, bittikten sonra tekrar Premier Lig'e geri dönebilirim, böyle bir hedefim var." dedi.
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