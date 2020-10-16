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Galatasaraylı Ryan Babel yeni adresini açıkladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.10.2020 21:33 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel'den önemli açıklamalar geldi. Sarı-kırmızılı takıma büyük umutlarla gelen ancak bekleneni karşılayamayan deneyimli kanat oyuncusu gözden düştü. Teknik direktör Fatih Terim'in ocak ayında gönderilmesini talep ettiği Ryan Babel, yeni adresini açıkladı. İşte Terim'i şaşırtan o açıklama...

Galatasaraylı Ryan Babel yeni adresini açıkladı!

Sarı-kırmızılılarda performansıyla eleştirilen Ryan Babel'in takımdaki geleceği merak konusu oldu.Yaz transfer sezonunda gönderilmek istenen oyuncular arasında yer alan ancak beklediği teklifleri alamayınca takımda kalan Babel'den şaşırtan bir açıklama geldi.

GÖNDERİLMEK İSTENİYORDU ANCAK...

Teknik direktör Fatih Terim'in ocak ayında gönderilmesini istediği 33 yaşındaki futbolcu geleceğiyle ilgili net konuştu.

2 YIL SONRA PREMIER LİG!

CNN'e açıklamalarda bulunan deneyimli kanat oyuncusu, "Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmem var, bittikten sonra tekrar Premier Lig'e geri dönebilirim, böyle bir hedefim var." dedi.

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