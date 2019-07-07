Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaşlı özel çocuğu sevindirdi

Salihli Galatasaray Taraftarları Derneği üyeleri sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, ilçede yaşayan ve özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören, Beşiktaş tutkunu 12 yaşındaki Mehmet Acet’i ziyaret etti. Ziyarette dernek üyeleri Acet’e akülü sandalye hediye etti. Bedensel engelli Acet ise Galatasaraylı taraftarlara bu anlamlı hediyelerinden dolayı teşekkür etti.
Salihli’de Galatasaray’ın 22. Lig ve 18. Ziraat Türkiye Kupası’nın sergilendiği bir gece düzenlediklerini belirten Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Cüneyt Musal, "Şampiyonluk kutlaması organizasyonunda sporcuların imzalı forması açık artırma ile 4 bin 250 TL'ye Rıfat Güneş’e satıldı.
Hem açık artırma ile satılan forma ve geceden elde edilen gelir ile akülü sandalye aldık. Akülü sandalyemizi de ilçedeki bedensel engelli gencimize hediye ederek sevindirdik. Akülü sandalye hediye etiğimiz bedensel engelli kardeşimizin Beşiktaş tutkunu olduğunu öğrendik. Renklerimiz farklı olsa da bir gencimizi sevindirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
Musal, akülü sandalyenin alımında katkısı olan üyelere ve sponsorlara teşekkür etti.
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