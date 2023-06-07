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Galatasaraylı taraftarlar tedirgin! Suudi Arabistan'dan Icardi'ye teklif yapıldı! Taraftarlar, yıldız oyuncuya formayı bile giydirdi...

07.06.2023 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray formasıyla bu sezon son maçına çıkan Icardi, eşyalarını toplayarak Türkiye'den ayrılmıştı. Takımda kalma ihtimali zor görünen yıldız oyuncu için sarı-kırmızılıları tedirgin eden haber Suudi Arabistan'dan geldi.

Galatasaraylı taraftarlar tedirgin! Suudi Arabistan'dan Icardi'ye teklif yapıldı! Taraftarlar, yıldız oyuncuya formayı bile giydirdi...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Icardi, Türkiye'den ayrıldı. Paylaştığı fotoğrafla ülkeden ayrıldığını duyuran Icardi, Galatasaraylı taraftarları hüzünlendirdi. Gösterdiği performansla şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri olan Arjantinli yıldız için pazarlıklar başlamıştı. Sarı-kırmızılılara bir kötü haber de Suudi Arabistan'dan geldi.

"GALATASARAY'I ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

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Hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'a resmen veda etmişti. Sarı kırmızılı camiaya teşşekür eden Wanda Nara, "Tüm Galatasaray taraflarını tebrik ediyorum. Kendimi bu büyük Galatasaray ailesinin bir parçası olarak hissediyorum, çünkü Mauro'yu İstanbul'da hayal ettiğim ilk günden beri bu kupayı kaldıracağını biliyordum. İstanbul'a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro'yu ikna etmek için Paris'teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız." ifadelerini kullanmıştı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF VAR

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Suudi Arabistan ekibi Al Taawon, Icardi'ye resmi teklifte bulundu. Şu ana kadar aldığı tüm tekliflerden daha yüksek bir maaş teklifi alan Icardi, düşünmek için süre istedi.

TARAFTARLAR ÇILDIRDI! FORMAYI BİLE GİYDİRDİLER...

Al Taawon taraftarları sosyal medya hesaplarından Icardi'ye takımlarının formasını giydirerek yüzlerce fotoğraf paylaşmaya başladı.

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