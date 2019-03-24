Galatasaraylı taraftarlardan başkan Mustafa Cengiz'in ibra edilmemesine tepki

Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda Mustafa Cengiz yönetiminin yönetsel yönden ibra edilmemesine sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük tepki geldi. Özellikle kendi döneminde icraatları nedeniyle eleştiri alan Dursun Özbek yönetiminin ibra edilip Mustafa Cengiz'e idari bakımdan 'ret' oyu verilmesi, sarı-kırmızılı camiada infiale neden oldu.
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan ise, alınan ibrasızlık kararına büyük tepki gösterdi. Twitter'dan, "Galatasaray halkındır, lisecilerin değil" mesajını gönderen grup, liseliler hakkında sert ifadeler kullandı. Özellikle Mustafa Cengiz yönetiminin ibra edilmemesinin ardından liseli bir grup gencin zafer pozu vermesi, sosyal medyada büyük eleştiri aldı.
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