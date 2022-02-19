SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaraylı taraftarları çıldırtan paylaşım! ''Küme düşüyor olması...''

Galatasaraylı taraftarları çıldırtan paylaşım! ''Küme düşüyor olması...''

19.02.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın eski futbolcusu Yalçın Ayhan'dan olay bir paylaşım geldi. Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları adeta çileden çıkartan eski futbolcuya tepki yağıyor. Yalçın Ayhan, "Daha önce formasını giydiğim sarı kırmızılı ekibin küme düşüyor olması beni derinden yaralıyor." açıklamasında bulundu. Bu paylaşımın ardından Galatasaraylı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Galatasaraylı taraftarları çıldırtan paylaşım! ''Küme düşüyor olması...''

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen eski savunma oyuncusu Yalçın Ayhan, Twitter hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Galatasaray'ın ligde bulunduğu konum gereği küme düşme imasında bulunan Yalçın Ayhan'a sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

GALATASARAY'IN KÜME DÜŞÜYOR OLMASI İMASI

271482852738

Futbol oynadığı dönemde Süper Lig'in tecrübeli oyuncuları arasında yer alan Yalçın Ayhan, Galatasaray'da oynadığı dönemi göstererek bir paylaşımda bulundu. Ayhan yaptığı açıklamada, "Daha önce formasını giydiğim sarı kırmızılı ekibin küme düşüyor olması beni derinden yaralıyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim'e Premier Lig ekibi talip oldu!Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim'e Premier Lig ekibi talip oldu!

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

806x378-1580404909698

Galatasaraylı taraftarlar bu paylaşımın ardından eski futbolcuya tepki gösterdi. Galatasaray'ın ligde bulunduğu durum gereği böyle bir paylaşım yapan Yalçın Ayhan başka bir açıklamada bulunmadı. Yalçın Ayhan, 2005-2006 yılında Galatasaray'da forma giymişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim'e Premier Lig ekibi talip oldu!Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim'e Premier Lig ekibi talip oldu!
Fenerbahçe'nin kaybettiği gece sonrası olay sözler!Fenerbahçe'nin kaybettiği gece sonrası olay sözler!
Bu transfer çalımı uzun seneler unutulmaz!Bu transfer çalımı uzun seneler unutulmaz!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan: 'Erdoğan at dedi, olmaz dedim!'

Ali Babacan: 'Erdoğan at dedi, olmaz dedim!'

Armağan Çağlayan'a katılmıştı! Estetikle bambaşka biri oldu

Armağan Çağlayan'a katılmıştı! Estetikle bambaşka biri oldu

Başkan açık açık söylemişti! Sürpriz...

Başkan açık açık söylemişti! Sürpriz...

Süper Lig'de tarihe geçecek protesto!

Süper Lig'de tarihe geçecek protesto!

Teknik direktör kendini oyuna aldı! Tarihi maç...

Teknik direktör kendini oyuna aldı! Tarihi maç...

Rus basınına transferi itiraf etti

Rus basınına transferi itiraf etti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ukrayna televizyonu karıştı! Putin’i destekleyince...

Ukrayna televizyonu karıştı! Putin’i destekleyince...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Şaşkına çeviren zevk! 50 bin tanesinin arasında uyuyor

Şaşkına çeviren zevk! 50 bin tanesinin arasında uyuyor

Evlerini satmak için öyle bir ilan verdiler ki...

Evlerini satmak için öyle bir ilan verdiler ki...

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.