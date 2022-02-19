Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim'e Premier Lig ekibi talip oldu!

Fatih Terim'in ayrılığı sonrası iddiaların ardı arkası kesilmiyor... Burak Elmas'ın başkanlığa gelmesinin ardından aralarından su sızmadığı görülen ikilinin bu ayrılık sonrası birbirine düşman olduğu herkes tarafından biliniyor... Hatta Fatih Terim'in teknik direktörlüğü bırakıp Galatasaray başkanlığına hazırlanacağı dedikoduları da çıkmıştı. Fatih Terim bu iddialara yanıt vermeyerek çıkan haberleri bir nevi doğrulamıştı. Son iddia ise Premier Lig ekibi Everton'dan geldi...

EVERTON TEKLİF YAPTI!

Premier Lig ekiplerinden Everton'ın Fatih Terim'e teklif yaptığı iddia edildi. Cenk Tosun'un formasını giydiği dev kulübün bu teklifine ise Fatih Terim'in cevabı net oldu. 10 Ocak tarihinde Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim'in bu sezon takım çalıştırmayacağı ve Bodrum'da bulunan yazlığında kalacağı ifade edildi.

BOSNA HERSEK MİLLİ TAKIMI DA İSTEDİ

Galatasaray'dan ayrılarak 4. Fatih Terim dönemine noktayı koyan tecrübeli çalıştırıcıyı sadece Everton değil Bosna Hersek milli takımı da istedi. Mustafa Cengiz'in başkanlık yaptığı dönemde ve 2020 yılında Bosna Hersek milli takımı Fatih Terim'e talip olmuştu. Fakat bu isteğe rağmen tecrübeli çalıştırıcı ile anlaşma sağlanamamıştı.

(AKŞAM)



