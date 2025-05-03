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Galatasaraylı taraftarları üzecek haber! Yıldız oyuncuya dev bonservis... Yönetim teklifleri değerlendiriyor

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk mücadelesi sürüyor. Zorlu Sivasspor maçına çıkacak olan Galatasaray bu maçı hatasız geçmek istiyor. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin olduğu haftada hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı ekipte yeni sezon planlamaları da şimdiden başladı. Yıldız isimleri gözüne kestiren Galatasaray'da yeni sezonda sürpriz bir ayrılık gelebilir. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu için ciddi teklifler olduğu gelen haberler arasında yer aldı. İşte detaylar...

Galatasaraylı taraftarları üzecek haber! Yıldız oyuncuya dev bonservis... Yönetim teklifleri değerlendiriyor
Melih Kadir Yılmaz

Trendyol Süper Lig'de son haftalara yaklaştıkça heyecan da arttı. Fenerbahçe'nin Kayserispor'a puan kaybetmesinden sonra 5 puanlık bir avantaj yakalayan Galatasary, bu hafta hata yapmak istemiyor.

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GALATASARAY'DA TEK PAROLA: GALİBİYET

Evinde Sivasspor'u ağırlayacak olan sarı-kırmızılı ekip, rakibi Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı derbi haftasında kayıpsız ilerlemeyi hedefliyor.

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YILDIZ OYUNCUNUN OLASI TRANSFERİ PLANLARI BOZABİLİR

Ligdeki şampiyonluk mücadelesi kıran kırana sürerken gelecek sezon planlamaları da şimdiden başladı. Kadrosuna yapacağı takviyeleri belirlemeye başlayan Galatasaray'da yıldız oyuncu için gelen haberler yönetimi düşündürdü.

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DAVİNSON SANCHEZ İÇİN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Galatasaray kadrosununda önemli bir yere sahip olan Davinson Sanchez'in kontratının uzatılması hedeflenirken, başarılı stoperin transfer piyasasında önemli bir yere de sahip olduğu aktarıldı. Transfermarkt Kolombiya Bölge Müdürü Samuel Vasquez Rivas, 28 yaşındaki oyuncuyla ilgili bir yazı kaleme alarak transfer durumunu değerlendirdi.

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GALATASARAY'DAKİ FORMU DİKKAT ÇEKTİ

Rivas, 'Davinson, Kolombiya'nın en çok para kazanan oyuncularından biri olarak büyük liglerin eşiğinde' başlığı ile yazdığı makalesinde Davinson Sanchez'in Galatasaray'daki formu onu yeniden büyük liglerin yörüngesine soktu ve önümüzdeki transfer döneminde Kolombiyalı savunma oyuncusu ilgi odağı olabilir" yorumunda bulundu.

ÜÇ BÜYÜK LİGDEN İLGİ VAR

Sanchez'in üç büyük ligden talipleri bulunduğu, en yakın ilginin LaLiga'dan geldiği kaydedildi. Futbolcunun Galatasaray'dan transferi durumunda, en çok bonservis bedelli transfer olan Kolombiyalı futbolcular listesinde üst sıralara çıkacağı vurgulandı.

"GALATASARAY 20 MİLYONLUK TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR"

İspanya LaLiga, İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A'dan talipleri bulunduğu belirtilen futbolcunun durumuyla ilgili yazıda "Galatasaray'ın yaklaşık 20 milyon euroluk teklifleri değerlendirdiği söyleniyor" ifadeleri kullanıldı.

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