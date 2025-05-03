Galatasaraylı taraftarları üzecek haber! Yıldız oyuncuya dev bonservis... Yönetim teklifleri değerlendiriyor

Trendyol Süper Lig'de son haftalara yaklaştıkça heyecan da arttı. Fenerbahçe'nin Kayserispor'a puan kaybetmesinden sonra 5 puanlık bir avantaj yakalayan Galatasary, bu hafta hata yapmak istemiyor.
Evinde Sivasspor'u ağırlayacak olan sarı-kırmızılı ekip, rakibi Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı derbi haftasında kayıpsız ilerlemeyi hedefliyor.
Ligdeki şampiyonluk mücadelesi kıran kırana sürerken gelecek sezon planlamaları da şimdiden başladı. Kadrosuna yapacağı takviyeleri belirlemeye başlayan Galatasaray'da yıldız oyuncu için gelen haberler yönetimi düşündürdü.
Galatasaray kadrosununda önemli bir yere sahip olan Davinson Sanchez'in kontratının uzatılması hedeflenirken, başarılı stoperin transfer piyasasında önemli bir yere de sahip olduğu aktarıldı. Transfermarkt Kolombiya Bölge Müdürü Samuel Vasquez Rivas, 28 yaşındaki oyuncuyla ilgili bir yazı kaleme alarak transfer durumunu değerlendirdi.
Rivas, 'Davinson, Kolombiya'nın en çok para kazanan oyuncularından biri olarak büyük liglerin eşiğinde' başlığı ile yazdığı makalesinde Davinson Sanchez'in Galatasaray'daki formu onu yeniden büyük liglerin yörüngesine soktu ve önümüzdeki transfer döneminde Kolombiyalı savunma oyuncusu ilgi odağı olabilir" yorumunda bulundu.
Sanchez'in üç büyük ligden talipleri bulunduğu, en yakın ilginin LaLiga'dan geldiği kaydedildi. Futbolcunun Galatasaray'dan transferi durumunda, en çok bonservis bedelli transfer olan Kolombiyalı futbolcular listesinde üst sıralara çıkacağı vurgulandı.
İspanya LaLiga, İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A'dan talipleri bulunduğu belirtilen futbolcunun durumuyla ilgili yazıda "Galatasaray'ın yaklaşık 20 milyon euroluk teklifleri değerlendirdiği söyleniyor" ifadeleri kullanıldı.
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