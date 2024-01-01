SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaraylı taraftarların hiç beklemediği ayrılık! Şampiyonlar Ligi maçlarında şov yapan Hakim Ziyech, devre arasında takımdan gidiyor!

Galatasaraylı taraftarların hiç beklemediği ayrılık! Şampiyonlar Ligi maçlarında şov yapan Hakim Ziyech, devre arasında takımdan gidiyor!

01.01.2024 17:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’da sezon başı İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den kiralık olarak takıma kattığı Faslı oyuncu Hakim Ziyech, devre arasında takımdan ayrılabilir.

Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’da ara transferde takımdan ayrılacak ilk isim Ziyech olabilir. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Sarı-kırmızılarda takımdan ayrılacak oyuncuların başında Hakim Ziyech yer aldı.

DEVRE ARASINDA YOLLARIN AYRILACAĞI ÖĞRENİLDİ

ziyech-kopyasi-qoug

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den bedelsiz olarak kiralanan Hakim Ziyech, beklenenen performansı verememiş ve Sarı-kırmızılı forma altında etkisiz kalmıştı. Zaman zaman sakatlığı sebebiyle de forma giyemeyen Faslı oyuncu, oynanmayan Süper Kupa maçı öncesi sakatlığı gerekçesiyle kadrodan çıkarılmasıyla birlikte takımdan ayrılığı da beraberinde getirdi. Bu sebeple Galatasaray’da 30 yaşındaki Faslı oyuncu Hakim Ziyech ile devre arasında yolların ayrılacağı öğrenildi. Ziyech, bu sezon Sarı-kırmızılı formayla 14 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergilemiş, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası'ndaki kadrosuna da çağrılmıştı.

GALATASARAY’IN GÖZÜ DANİMARKALI OYUNCUDA

Screenshot_1

Galatasaray’da sezon başı İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’dan kiralanan 27 yaşındaki Fransız orta saha Tanguy Ndombele yerine arayışlar sürmeye devam ediyor. Ara transferde sözleşmesinden çıkacağı gündemde olan Ndombele yerine Sarı-kırmızılılar, gözünü Danimarkalı orta sahaya çevirdi. Devre arasında orta saha bölgesi için kolları sıvayan Sarı-kırmızılarda ilk hedef Bodo Glimt forması giyen Albert Gronbaek. 2027’ye kadar sözleşmesi devam eden orta saha için Galatasaray, devre arasında girişimde bulunmak istiyor. 22 yaşındaki orta saha, bu sezon 46 karşılaşmada forma giydi. Söz konusu bu karşılaşmalarda Danimarkalı oyuncu, 16 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan Galatasaray’da orta sahaya düşünülen bir diğer isim ise Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain forması giyen İspanyol orta saha Carlos Soler. Devre arasında kiralık olarak düşünülen 26 yaşındaki oyuncu için girişimlerin olacağı da gündemde yer alıyor.

KAZIMCAN VE HALİL KİRALIK GİDEBİLİR

Screenshot_2

Galatasaray’ın 20 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş, devre arasında kiralık olarak takımdan gidebilir. Sezon başı sol bek mevkisinde Angelino’nun alternatifi olarak düşünülen Kazımcan Karataş’ın beklenilen performansı verememesi sebebiyle kiralanması bekleniyor. Ayrıca Sarı-kırmızılılar, yaşanan sol bek krizini de yerli oyuncuyla kapatmak istiyor. Galatasaray’da sezon başında takıma katılan ve istediği süreleri alamayan Halil Dervişoğlu ise takımdan kiralık olarak gidecek bir diğer isim arasında yer alıyor. Bu sezon 12 karşılaşmada sadece 146 dakika forma giyen 24 yaşındaki santrfor, sadece 2 gol kaydetti. İstediği süreleri alamayan Milli oyuncunun devre arasında daha çok süre alabileceği bir takıma kiralık olarak gidebileceği öğrenildi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Harry Kewell'ın yeni adresi açıklandıHarry Kewell'ın yeni adresi açıklandı
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü aşkı bitmek bilmiyor!Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü aşkı bitmek bilmiyor!
Beşiktaş'ın yeni hocası belli olduBeşiktaş'ın yeni hocası belli oldu
Anahtar Kelimeler:
galatasaray hakim ziyech yaşında sezon
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıt ve alkole ÖTV zammı yolda:

Akaryakıt ve alkole ÖTV zammı yolda:

Japonya'da 7.4'lük deprem! Tsunami alarmı verildi

Japonya'da 7.4'lük deprem! Tsunami alarmı verildi

İstanbul'da ilk sabah: On binler akın etti!

İstanbul'da ilk sabah: On binler akın etti!

2024 ile ilgili dikkat çeken açıklama: 2024 Galatasaray'ın senesi olabilir

2024 ile ilgili dikkat çeken açıklama: 2024 Galatasaray'ın senesi olabilir

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri döndü

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri döndü

Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması

Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.