SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaraylı Taylan'dan derbi öncesi olay paylaşım! İrfan Can'a gönderme mi yaptı?

Galatasaraylı Taylan'dan derbi öncesi olay paylaşım! İrfan Can'a gönderme mi yaptı?

06.02.2021 17:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Galatasaraylı Taylan'dan derbi öncesi olay paylaşım! İrfan Can'a gönderme mi yaptı?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine saatler kala sarı kırmızılıların yıldız futbolcusu Taylan Antalyalı, olay yaratacak bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda "Sana inananları yarı yolda bırakmamak için kendine söz verdiğin anı da asla unutmazsın" sözüne yer veren Taylan'ın İrfan Can'a gönderme yaptığı konuşuldu.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı öncesi sarı kırmızılı takımın orta sahası Taylan Antalyalı'dan derbi paylaşımı geldi.Taylan Antalyalı, kendinin bulunduğu bir animasyon filmi paylaşırken bu paylaşım kısa süre içinde çok beğenildi. Bu paylaşım nedeniyle sosyal medya adeta birbirine girdi.

İŞTE O PAYLAŞIM

İRFAN CAN KAHVECİ'YE MESAJ MI?

Sosyal medyada bu paylaşımda Taylan Antalyalı'nın yakın arkadaşı olan İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasına da göndermede bulunduğu konuşuldu.Taylan'ın "Sana inananları yarı yolda bırakmamak için kendine söz verdiğin anı da asla unutmazsın" sözlerinin İrfan Can Kahveci'ye mi dediği merak konusu oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyon görülen illerde yeni tedbirler olabilirProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyon görülen illerde yeni tedbirler olabilir
Galatasaray derbiyi rahat kazanırGalatasaray derbiyi rahat kazanır
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Kafe ve restoranlarla ilgili alınan karar yürürlüğe girdi

Kafe ve restoranlarla ilgili alınan karar yürürlüğe girdi

İşte heyecanlı derbinin muhtemel 11'leri

İşte heyecanlı derbinin muhtemel 11'leri

Mustafa Cengiz'den derbi mesajı

Mustafa Cengiz'den derbi mesajı

Boupendza'nın talibi belli oldu

Boupendza'nın talibi belli oldu

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cimbom Boupendza için teklif yapmış

Cimbom Boupendza için teklif yapmış

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Rıdvan Dilmen'den flaş yorum: Şampiyon olamazsın!

Rıdvan Dilmen'den flaş yorum: Şampiyon olamazsın!

Galatasaray'dan olay İrfan Can göndermesi!

Galatasaray'dan olay İrfan Can göndermesi!

Mesut Özil'e olay sözler! ''Sahtekar''

Mesut Özil'e olay sözler! ''Sahtekar''

Diğer Haberler

DeAndre Yedlin: "Arda ve Muslera bizi hazırladı"

Arda ve Muslera bizi hazırladı

Galatasaraylı Taylan'dan derbi öncesi olay paylaşım! İrfan Can'a gönderme mi yaptı?

Derbi öncesi ortalık karıştı... Sosyal medyada olay oldu!

Mustafa Cengiz'den derbi mesajı

Mustafa Cengiz'den derbi mesajı

Salih Uçan sezon sonunda Galatasaray'a gidecek mi?

Sezon sonunda Galatasaray'a gidecek mi?

Hıncal Uluç: Galatasaray derbiyi rahat kazanır

Galatasaray derbiyi rahat kazanır

St. Etienne başkanı: Galatasaray, Feghouli'yi gönderecek

''Galatasaray, Feghouli'yi gönderecek''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.