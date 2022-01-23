Galatasaraylı Victor Nelsson'dan eleştiri!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında penaltı golü ile öne geçen Sarı-Kırmızlılar, Trabzonspor karşısında skoru koruyamadı. Karadeniz ekibi, derbinin son dakikalarında bulduğu 2 gol ile maçı kazandı. Zorlu mücadelenin ardından Galatasaray'da Victor Nelsson, açıklamalarda bulundu.

"SAÇMA GOLLER YİYORUZ"

Mağlubiyetin ardından basın mensuplarının karşısına geçen Galatasaray'ın 23 yaşındaki stoperi Victor Nelsson, "Gol atıp, fazlasıyla yemek dışında birçok sorunumuz var. Gol atıyoruz ancak kişisel hatalardan kaynaklı saçma goller yiyoruz. Bu konuda çok fazla bir şey söyleyemiyorum.”" ifadelerini kullandı.

