Galatasaraylı yıldızın sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı! Eğer bu gerçekleşirse Türk futbolunda yer yerinden oynar...

Galatasaray, yaz transfer döneminde savunma da takıma çok önemli bir katkı yapmıştı. İlk olarak Manchester City'den Manuel Akanji ile ilgilenen sarı-kırmızılılar, daha sonra Monaco’dan Wilfried Singo’yu kadroya katma yolunu seçti.

HEDEF YÜKSEK SATIŞ GELİRİ

Galatasaray, 30,7 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Singo’dan yüksek bir satış geliri hedefliyor. Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’nun açıklamasına göre, Akanji için Manchester City ile 10 milyon euro karşılığında anlaşma sağlanmıştı. Ancak teknik direktör Okan Buruk’un tercihi planları değiştirdi.

BURUK’UN NEDENİ...

Okan Buruk, Singo tercihine gerekçe olarak oyuncunun yaşını ve gelecek satış potansiyelini gösterdi. Buruk’un açıklamalarına göre, “Akanji çok yönlü bir oyuncu ama benim tercihim Singo. Pahalı görünebilir ama doğru yatırım. Akanji’nin bir sonraki satışı olmayacak; Singo’yu ise Premier Lig takımlarına iyi bir rakama satabiliriz.”

TARİHİ BEDEL

Singo’nun sözleşmesine ilk yıl için 60, ikinci yıl için 55 milyon euro çıkış maddesi konuldu. Menajerler bu seviyedeki bir satışı olağan karşılıyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse Türk futbol tarihinin en yüksek gelirli satışı olacak.

Galatasaray’da 7 maçta forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, 1 asistle takımına katkı sağladı.