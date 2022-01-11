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Galatasaraylı yöneticiler küplere bindi! Burak Yılmaz'dan Fatih Terim'e destek

11.01.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından eski öğrencisi Burak Yılmaz'dan imalı bir paylaşım geldi. Galatasaray yönetiminin tepkisini çeken bu paylaşım kısa süre içinde gündem oldu. En son Beşiktaş'tan ayrılıp Lille'e transfer olan yıldız oyuncu Fransa'da gösterdiği performansla geçen sene Lille'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu. İşte detaylar...

Galatasaraylı yöneticiler küplere bindi! Burak Yılmaz'dan Fatih Terim'e destek
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Galatasaray'da kazan kaynamaya devam ediyor. Son olarak Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından tecrübeli çalıştırıcıyı seven eski öğrencileri art arda paylaşımlar yapıyor. Bu paylaşımlardan en ilginç olanı Burak Yılmaz'dan geldi.

BURAK'TAN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

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Fatih Terim'in eski öğrencilerinden Burak Yılmaz, tecrübeli çalıştırıcıyı bu zor gününde yalnız bırakmadı. Lille'de forma giyen yıldız oyuncu imalı bir paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımla Sarı-Kırmızılı yönetimin tepkisini alan Burak Yılmaz geri adım atmadı ve paylaşımını kaldırmadı.

"KÜÇÜK EJDERHA CEVAP VERİR"

"Panda, ejderhaya: 'Hangisi daha önemli? Yol mu hedef mi?' diye sorar. Küçük ejderha cevap verir: "Yol arkadaşı"

Burak Yılmaz'ın bu paylaşımı sosyal medyada Fatih Terim'in ayrılış şekli nedeniyle Burak Elmas'a gönderme olarak yorumlandı.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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