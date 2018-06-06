Galatasaraylı yöneticiler, Nagatomo transferi için İtalya'ya gidiyor!

Galatasaray devre arasında kiralık olarak renklerine bağladığı Japon sol bek Yuto Nagatomo transferine nokta koymak istiyor! Transferde düğmeye basıldı...
Çizme basınında yer alan habere göre, sarı-kırmızılı yetkililer bu transferi bitirmek için İtalya'ya uçacak. Inter'in Sportif direktörü Piero Ausilio ile Galatasaraylı yetkililerin pazarlık masasına oturarak Nagatomo transferinde orta yolu arayacağı kaydedildi. Inter'in en az 3 milyon euroluk bonservis ücreti beklediği ve bunlara ek olarak bazı bonus taleplerinde bulunacağı duyuruldu
Sarı-kırmızılılar ise bonuslar olmadan en fazla 3 milyon euroya Nagatomo'yu renklerine bağlamanın planlarını yapıyor.
Inter'le 1 sezon daha mukavelesi bulunan futbolcu, İtalyan ekibinden transfer için izin isterken kariyerine Türkiye'de devam etmek istemesi de Galatasaray'ın elindeki koz oldu
UEFA'dan ceza almamak için 40 milyon euroluk oyuncu satışı yapmak zorunda olan ve Nagatomo'dan da beklenti içinde olan İtalyan yetkililer, Geoffrey Kondogbia'nın satışı sonrasında toplam 15 milyon euroluk açığın bir kısmını da Nagatomo ile kapatmayı hedefliyor
"GALATASARAY DOĞRU KARARDI"
Japon futbolcunun da kariyerine G.Saray'da devam etmek istediği bilinirken, sezon sonunda verdiği demeçlerle kalaceğının sinyallerini vermişti
Nagatomo Galatasaray ile ilgili, ''Dönüp baktığımda Galatasaray'a gelme kararımın çok doğru olduğunu görüyorum'' ifadelerini kullandı.
''KARİYERİMİN EN ÖNEMLİ ANIYDI"
Tecrübeli oyuncu yaşadığı şampiyonluğun da önemini anlatırken, ''Bu benim ilk şampiyonluğumdu. Hayatımda daha önce hissetmediğim çok güzel bir duygu. Kariyerimin en önemli anıydı. Gurur duyuyorum'' şeklinde konuştu.
Galatasaray'daki birlikteliğin kendisi için çok önemli olduğunu dile getiren Nagatomo, ''Galatasaray'da takım arkadaşlarımın, teknik ekibin, tüm çalışanların güvenini hissettim. Ayrıca taraftarlar da bana büyük bir güven aşıladı. Türkiye'de bu güveni herkesten aldım'' dedi.
(Sporx)
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