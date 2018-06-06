Galatasaraylı yöneticiler, Nagatomo transferi için İtalya'ya gidiyor!

Galatasaray devre arasında kiralık olarak renklerine bağladığı Japon sol bek Yuto Nagatomo transferine nokta koymak istiyor! Transferde düğmeye basıldı...

Çizme basınında yer alan habere göre, sarı-kırmızılı yetkililer bu transferi bitirmek için İtalya'ya uçacak. Inter'in Sportif direktörü Piero Ausilio ile Galatasaraylı yetkililerin pazarlık masasına oturarak Nagatomo transferinde orta yolu arayacağı kaydedildi. Inter'in en az 3 milyon euroluk bonservis ücreti beklediği ve bunlara ek olarak bazı bonus taleplerinde bulunacağı duyuruldu

Sarı-kırmızılılar ise bonuslar olmadan en fazla 3 milyon euroya Nagatomo'yu renklerine bağlamanın planlarını yapıyor.

Inter'le 1 sezon daha mukavelesi bulunan futbolcu, İtalyan ekibinden transfer için izin isterken kariyerine Türkiye'de devam etmek istemesi de Galatasaray'ın elindeki koz oldu

UEFA'dan ceza almamak için 40 milyon euroluk oyuncu satışı yapmak zorunda olan ve Nagatomo'dan da beklenti içinde olan İtalyan yetkililer, Geoffrey Kondogbia'nın satışı sonrasında toplam 15 milyon euroluk açığın bir kısmını da Nagatomo ile kapatmayı hedefliyor