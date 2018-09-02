Takım arkadaşından Nagatomo itirafı!

Geçen sezonun yarısından itibaren Galatasaray'a kiralanan ve bu sezon başında 2,5 milyon euro karşılığında bonservisiyle Inter'den sarı-kırmızılı ekibe transfer olan Yuto Nagatomo için çarpıcı bir itiraf geldi.

Nagatomo'nun Japonya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan ve bu yaz Eibar'dan Real Betis'e transfer olan Takashi Inui, Estadio Deportivo'ya verdiği röportajda Nagatomo hakkında konuştu.

Japon futbolcuların La Liga'da zorluk yaşamayacağını belirten Inui, ''Şu an yalnızca ben ve Gaku Shibasaki, La Liga'da oynayan Japon oyuncular. Ancak Japon futbolcuların bu ligde zorluk yaşamayacağını düşünüyorum. Nagatomo benim yakın arkadaşım. O da bu yaz Real Betis'e gelmek üzereydi ama Galatasaray daha çok para verdi'' dedi. (Goal)

