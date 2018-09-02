SPOR

Takım arkadaşından Nagatomo itirafı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.09.2018 20:21 | Son Güncelleme

Yuto Nagatomo'nun milli takımdan arkadaşı, Galatasaraylı oyuncu hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu. Inui, "Nagatomo benim yakın arkadaşım. O da bu yaz Real Betis'e gelmek üzereydi ama Galatasaray daha çok para verdi" dedi.

Takım arkadaşından Nagatomo itirafı!

Geçen sezonun yarısından itibaren Galatasaray'a kiralanan ve bu sezon başında 2,5 milyon euro karşılığında bonservisiyle Inter'den sarı-kırmızılı ekibe transfer olan Yuto Nagatomo için çarpıcı bir itiraf geldi.

Nagatomo'nun Japonya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan ve bu yaz Eibar'dan Real Betis'e transfer olan Takashi Inui, Estadio Deportivo'ya verdiği röportajda Nagatomo hakkında konuştu.

Japon futbolcuların La Liga'da zorluk yaşamayacağını belirten Inui, ''Şu an yalnızca ben ve Gaku Shibasaki, La Liga'da oynayan Japon oyuncular. Ancak Japon futbolcuların bu ligde zorluk yaşamayacağını düşünüyorum. Nagatomo benim yakın arkadaşım. O da bu yaz Real Betis'e gelmek üzereydi ama Galatasaray daha çok para verdi'' dedi. (Goal)

PARTNERÖzel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!Özel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!
Belhanda'dan Galatasaraylı taraftara şok cevap: Annene gidiyorumBelhanda'dan Galatasaraylı taraftara şok cevap: Annene gidiyorum
Galatasaray'ın 'hırçın' futbolcusu BelhandaGalatasaray'ın 'hırçın' futbolcusu Belhanda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yuto Nagatomo Takashi Inui Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Belhanda'dan Galatasaraylı taraftara şok cevap: Annene gidiyorum

Belhanda'dan Galatasaraylı taraftara şok cevap: Annene gidiyorum

Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal çağrısı

Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal çağrısı

Mustafa Karslıoğlu, Kapadokya Bisiklet Festivali'nde hayatını kaybetti

Mustafa Karslıoğlu, Kapadokya Bisiklet Festivali'nde hayatını kaybetti

Hırvat basınından Fenerbahçe'ye şok suçlama!

Hırvat basınından Fenerbahçe'ye şok suçlama!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Felipe Melo'dan çarpıcı itiraf: Futbolcu olmasaydım, katil olurdum

Felipe Melo'dan çarpıcı itiraf: Futbolcu olmasaydım, katil olurdum

Takım arkadaşından Nagatomo itirafı!

Takım arkadaşından Nagatomo itirafı!

Belhanda'dan Galatasaraylı taraftara şok cevap: Annene gidiyorum

Belhanda'dan Galatasaraylı taraftara şok cevap: Annene gidiyorum

Galatasaray'ın 'hırçın' futbolcusu Belhanda

Galatasaray'ın 'hırçın' futbolcusu Belhanda

Hasan Şaş maç sonu Trabzonsporlu taraftarlarla tartıştı

Hasan Şaş maç sonu Trabzonsporlu taraftarlarla tartıştı

Terim'den çok sert Belhanda açıklaması!

Terim'den çok sert Belhanda açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.