SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaraylılar için kara haber! Yıldız isim İstanbul’dan ayrıldı…

Galatasaray’da yıldız golcü Victor Osimhen takımdan ayrılmak üzere. Al-Hilal ve Napoli’nin, Victor Osimhen transferi için anlaşmaya çok yakın olduğu gelen bilgiler arasında.

Galatasaraylılar için kara haber! Yıldız isim İstanbul’dan ayrıldı…
Burak Kavuncu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray taraftarının kiralık aşkı Victor Osimhen, Arabistan kulübü Al-Hilal ile her konuda anlaşmaya vardı. Yıldız golcü için Galatasaray, yıllık 21 milyon euro maaş teklif ederken, Al-Hilal yıllık maaş teklifini 35 milyon euro seviyelerine çıkardı. Bu haberden sonra İstanbul’dan ayrılmak için bavulunu hazırlayan Osimhen, havalimanında görüntülendi. Gazeteci Mustafa Mandev’in fotoğrafladığı görüntüler sosyal medya da büyük yankı uyandırdı.

AL HİLAL ACELE EDİYOR

victor osimhen gol sevinci-b

Osimhen'in transferi için büyük çaba gösteren Arabistan ekibi, zamana karşı yarışıyor. Suudi Arabistan'da yaz transfer penceresi 20 Temmuz'da açılacak. Mavi-beyazlı ekip ABD'de gelecek hafta başlayacak olan Dünya Kulüpler Kupası'nda oynayacak olmasından dolayı, FIFA'nın 1-10 Haziran tarihleri arasında bu turnuvaya katılacak ekiplere getirdiği ek transfer dönemi avantajından yararlanmaya çalışıyor.

PERFORMANSIYLA TARAFTARI KENDİE AŞIK ETTİ!

d7b471161fe64630b95b8d50548144fe

Galatasaray formasıyla çıktığı 41 resmi maçta Victor Osimhen 37 gol ve 8 asistlik skor katkısı sağlarken, takımının şampiyon olmasında büyük katkı sağladı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ukrayna devi Shakhtar ısrarcı… Ayrılık yakın! Ukrayna devi Shakhtar ısrarcı… Ayrılık yakın!
Ergin Ataman'dan Nikos Lepeniotis'e sert sözler! "Seni bir daha uyarmayacağım"Ergin Ataman'dan Nikos Lepeniotis'e sert sözler! "Seni bir daha uyarmayacağım"
Anahtar Kelimeler:
SSC Napoli son dakika arabistan galatasaray transfer dönemi Victor Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dilek İmamoğlu'ndan Emine Erdoğan'a açık mektup!

Dilek İmamoğlu'ndan Emine Erdoğan'a açık mektup!

Günlerdir tartışılıyordu, son 48 saatte 35 bin araç yakalandı

Günlerdir tartışılıyordu, son 48 saatte 35 bin araç yakalandı

Yıldız golcü İstanbul'dan ayrılırken görüntülendi...

Yıldız golcü İstanbul'dan ayrılırken görüntülendi...

Ukrayna devi Shakhtar ısrarcı… Ayrılık yakın!

Ukrayna devi Shakhtar ısrarcı… Ayrılık yakın!

Ergin Ataman'dan Nikos Lepeniotis'e sert sözler! "Seni bir daha uyarmayacağım"

Ergin Ataman'dan Nikos Lepeniotis'e sert sözler! "Seni bir daha uyarmayacağım"

Süper Lig ekibi resmen açıkladı! 4+1 yıllık imza...

Süper Lig ekibi resmen açıkladı! 4+1 yıllık imza...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.