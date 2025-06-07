Galatasaraylılar için kara haber! Yıldız isim İstanbul’dan ayrıldı…

Galatasaray taraftarının kiralık aşkı Victor Osimhen, Arabistan kulübü Al-Hilal ile her konuda anlaşmaya vardı. Yıldız golcü için Galatasaray, yıllık 21 milyon euro maaş teklif ederken, Al-Hilal yıllık maaş teklifini 35 milyon euro seviyelerine çıkardı. Bu haberden sonra İstanbul’dan ayrılmak için bavulunu hazırlayan Osimhen, havalimanında görüntülendi. Gazeteci Mustafa Mandev’in fotoğrafladığı görüntüler sosyal medya da büyük yankı uyandırdı.

AL HİLAL ACELE EDİYOR

Osimhen'in transferi için büyük çaba gösteren Arabistan ekibi, zamana karşı yarışıyor. Suudi Arabistan'da yaz transfer penceresi 20 Temmuz'da açılacak. Mavi-beyazlı ekip ABD'de gelecek hafta başlayacak olan Dünya Kulüpler Kupası'nda oynayacak olmasından dolayı, FIFA'nın 1-10 Haziran tarihleri arasında bu turnuvaya katılacak ekiplere getirdiği ek transfer dönemi avantajından yararlanmaya çalışıyor.

PERFORMANSIYLA TARAFTARI KENDİE AŞIK ETTİ!

Galatasaray formasıyla çıktığı 41 resmi maçta Victor Osimhen 37 gol ve 8 asistlik skor katkısı sağlarken, takımının şampiyon olmasında büyük katkı sağladı.